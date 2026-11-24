Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy martes 24 de noviembre.
El sorteo número 26622 de la Quiniela Nocturna se realizó el martes 24 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue el 1086, correspondiente a "A primera (El Humo)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo es 26622, correspondiente a la Quiniela Nocturna, realizado el martes 24 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 1086, interpretado como A primera (El Humo).
1° 1086
2° 0068
3° 4336
4° 3079
5° 2813
6° 2101
7° 9335
8° 0352
9° 1642
10° 8603
11° 1919
12° 8308
13° 0452
14° 7814
15° 8642
16° 3493
17° 9700
18° 0829
19° 1890
20° 1951
Los resultados de la Quiniela Nocturna son esperados por muchos apostadores en Argentina. Este juego de azar se ha convertido en una tradición para quienes buscan probar suerte y ganar premios.
El número ganador, 1086, representa una oportunidad para aquellos que confían en su suerte. La Quiniela ofrece diversas posibilidades de apuestas, lo que la hace atractiva para un amplio público.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26622 de la Quiniela Nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 24 de noviembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 1086.
¿Qué significa el número 1086?
Se interpreta como "A primera (El Humo)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.