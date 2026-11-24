La consagración en la Copa Sudamericana todavía se festeja en Boca, pero el calendario no da respiro. Después de vencer 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla y conquistar un título internacional tras 18 años, el equipo de Rodolfo Arruabarrena deberá cambiar rápidamente el chip: este miércoles, desde las 21, recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura.

El Xeneize no consiguió postergar el encuentro para el jueves, como pretendía para contar con un día más de descanso después del desgaste de la final y el largo regreso desde Colombia. La delegación aterrizó en Buenos Aires durante la madrugada del lunes y el entrenador deberá administrar las cargas físicas para afrontar un nuevo compromiso decisivo.

Paredes y Ascacíbar, las principales dudas

Una de las principales incógnitas pasa por Leandro Paredes. El capitán fue reemplazado a los 13 minutos del segundo tiempo ante Atlético Mineiro y posteriormente sufrió una descompensación por el calor mientras brindaba una entrevista. Debió recibir asistencia médica y fue trasladado a un centro de salud, donde le administraron suero. Aunque llevó tranquilidad y volvió a sumarse al grupo, su condición física será evaluada antes del partido.

Otro futbolista que no tiene asegurada su presencia desde el arranque es Santiago Ascacíbar. El mediocampista no había podido entrenarse con normalidad en la previa de la final, aunque después fue una de las figuras ante Mineiro: abrió el marcador y se retiró ovacionado.

En el mediocampo también habrá que observar la situación de Milton Delgado, quien completó los 90 minutos de la definición continental y terminó con un importante desgaste físico.

Arruabarrena analiza variantes en el ataque

Las dudas también aparecen en la ofensiva. Enner Valencia pelea por un lugar y podría ingresar en reemplazo de Miguel Merentiel. Además, el cuerpo técnico deberá resolver si Tomás Aranda está en condiciones de jugar después de regresar recientemente de una lesión o si mantiene a Alan Velasco.

Otra alternativa que evalúa el entrenador es apostar por un tridente ofensivo con Leonel Flores y Sebastián Villa.

Más allá del cansancio acumulado, Arruabarrena pretende que el equipo mantenga la concentración y no se relaje después de la conquista internacional. "Somos un equipo duro, pero si nos relajamos un poco, la podemos cagar", fue la advertencia del entrenador.