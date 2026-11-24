POR JUAN ESTEVES.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

¿Habrá alguien -de todas las personas que estén leyendo esto- que no sepa quién es Borges? Yo creo que no. Yo creo que todos saben quién es.

Fui al Cineclub Municipal a ver la película "Biografía de Jorge Luis Borges", que dirigió Mariano Llinás, y que pone la lupa en este personaje histórico tan interesante como particular.

Una de las curiosidades es que dura cinco horas y media. Pero creanme que vale la pena cada minuto. Y hoy les voy a contar por qué vale la pena.

Lejos de ser una biografía convencional, propone una expedición detrás de uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Y digo expedición porque la película tiene viajes, investigación, aventura y algo que me parece muy importante: humor, tiene mucho humor.

En un principio, a Llinás le piden que vaya a documentar una colección de objetos de Borges y él se da cuenta de que con esa colección había mucho más para hacer. Y ahí nace la idea de hacer la película.

A lo largo de la obra los protagonistas van descubriendo -junto a los espectadores- los manuscritos, los libros y los objetos de esa colección, mientras visitan las distintas ciudades del mundo rastreando huellas de Borges en su literatura, algo que van conectando constantemente a lo largo del film.



Mariano Llinás y Ernesto Montequín.

La primera inicial de la película Llinás elige filmar en Ginebra, Suiza, donde murió Borges. Aparecen los lugares que frecuentaba, muestran su tumba y hay referencias al cuento "El otro", ese relato famoso en el que un Borges mayor se encuentra con un Borges mucho más joven.

Y así van de un lugar a otro durante toda la película, que podríamos decir que termina "en el principio": en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Y digo que termina en el principio, entre comillas, porque a partir de una curiosidad, Llinás elige Fray Bentos porque fue el lugar donde el papá y la mamá de Borges pasaron su luna de miel y siete meses después de ese viaje, nació el sietemesino Jorge Luis.

Llinás y Ernesto Montequín, quienes llevan adelante la investigación, analizan esos documentos como pistas de una historia que van reconstruyendo. Y de allí se intuye que Borges, desde muy joven se ocupó de la construcción de su propia figura literaria, como si el propio escritor hubiera sido muy consciente del modo en que su obra iba a sobrevivir a su persona.

Seguramente algunos pensarán que una película de cinco horas y media sobre Borges debe ser solemne, difícil o reservada para especialistas. Pero no es así porque Llinás propone algo con humor y con complicidad con el espectador. De hecho el director, que además es el narrador de la película y quien va llevando el hilo conductor, rompe la cuarta pared y lo involucra al espectador, lo hace parte.

Y no hace falta ser borgeano para disfrutar de la película. Porque, en definitiva también es una comedia que se propone el desafío de seguir las huellas literarias de una de las obras más brillantes de la historia de la literatura.

En esta narración que hace Llinás, también aparece el Borges enamorado, el hombre que tenía frustraciones sentimentales, el hombre que se casó con Elsa Astete Millán, que atravesó una separación y que tuvo una vida afectiva bastante menos extraordinaria que su literatura.

También aparece el Borges público que recibió reconocimientos internacionales, que se convirtió en una celebridad y que, al mismo tiempo, cometió errores evidentes, como sus declaraciones sobre la dictadura de Pinochet en Chile y su encuentro con Videla.

Es decir, la película muestra que detrás de una obra extraordinaria existió una persona real, con sus grandezas, con sus limitaciones y también con sus contradicciones.

Uno sale de la película con la sensación de que Borges sigue siendo un misterio. Pero quizás, adentrarnos en ese misterio sea la mejor manera de acercarnos a él.

Existe la discusión de si esta película es para borgeanos o para todos, y yo estoy seguro de que esta película no es solamente para borgeanos. Porque, si bien al verla uno comprende más sobre su vida y su obra, también ayuda al espectador y al lector a comprender a un autor muy popular de renombre pero que al mismo tiempo, no es leído popularmente.

Entonces, por más que, en palabras del propio Llinás, no es una película pedagógica sobre Borges, ver esta biografía puede convertirse en una puerta de entrada que en el mejor de los casos, sirva para acercarnos a algún poema o a algún cuento de Borges, que quizá, nos cambie la vida para siempre.