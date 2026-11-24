El Banco Central (BCRA) volvió a mantenerse al margen del mercado oficial de cambios este martes 24 de noviembre y completó su segunda jornada consecutiva sin comprar dólares. La decisión se produjo en un contexto de mayor demanda de cobertura cambiaria y presión sobre el tipo de cambio.

En paralelo, las reservas internacionales brutas registraron una caída de US$618 millones y finalizaron en US$48.744 millones, el nivel más bajo en más de un mes. Se trató del segundo retroceso más importante de noviembre, en una jornada en la que el dólar mayorista avanzó $13 y alcanzó un nuevo máximo nominal.

La interrupción de las compras se produjo después de una racha de nueve ruedas consecutivas con saldo positivo, que había finalizado el viernes pasado. Desde entonces, el incremento de la demanda privada de divisas redujo el excedente disponible para que la autoridad monetaria pudiera intervenir.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El volumen operado aumentó, pero el BCRA no compró divisas

Durante la jornada se negociaron US$801,3 millones en el segmento de contado, un volumen superior a los US$594,6 millones registrados el viernes.

Sin embargo, el mayor movimiento del mercado no se tradujo en una recuperación de la oferta neta de dólares. Los pedidos de cobertura y las necesidades de pagos al exterior absorbieron los ingresos disponibles, lo que dejó al Banco Central sin margen para sumar divisas.

Con dos jornadas consecutivas sin compras, las adquisiciones acumuladas durante noviembre permanecieron en US$344 millones. En tanto, el saldo positivo de 2026 se mantuvo en US$16.312 millones.

El promedio diario de compras retrocedió a US$26 millones, por debajo de los US$66 millones registrados en octubre, aunque todavía por encima de los US$22 millones de septiembre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El oro explicó parte de la caída de las reservas

El retroceso de las reservas internacionales también estuvo condicionado por la evolución de los activos que integran el stock del Banco Central.

En particular, la cotización internacional del oro cayó 2,75%, lo que generó una pérdida estimada de US$230 millones para las reservas argentinas. Ese movimiento explicó algo más de un tercio de la caída total de US$618 millones registrada durante la jornada.

De esta manera, las reservas brutas finalizaron en US$48.744 millones, su menor nivel en más de un mes.

El dólar mayorista alcanzó un nuevo máximo nominal

La jornada también estuvo marcada por un fuerte movimiento del tipo de cambio mayorista, que subió $13 y llegó a un nuevo máximo nominal, en medio de una mayor demanda de cobertura por parte de los operadores.

En el escenario internacional, el dólar mostró un comportamiento diferente y se debilitó frente a otras monedas. El índice DXY, que mide su desempeño frente a una canasta de divisas, retrocedió 0,50%.

El euro avanzó 0,60% y la libra esterlina subió 0,64%. En tanto, el yen cayó 0,11%, mientras que el yuan permaneció estable.

La combinación de dos ruedas sin compras oficiales, una caída significativa de las reservas y una mayor presión sobre el dólar mayorista volvió a poner el foco de los inversores en la capacidad del Banco Central para sostener la acumulación de divisas en el mercado cambiario.