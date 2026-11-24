Por Sergio Suppo

Hay varias razones por las cuales la Argentina estará mirando las elecciones generales de España. Algunas casi no hace falta explicarlas: una enorme cantidad de argentinos somos descendientes de españoles y hay una historia que nos une. También existe una relación comercial muy importante, con empresas españolas que tienen fuertes inversiones en nuestro país.

En el presente, además, hay un enfrentamiento que ha impedido que el presidente Javier Milei se haya reunido a solas con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. Una situación que llegó al borde de la ruptura diplomática, similar a la que está ocurriendo con Brasil.

España va a elecciones el próximo domingo y vamos a estar allí con una cobertura especial de Cadena 3 desde el jueves.

Hay una perspectiva muy concreta de cambio político al final de un ciclo de ocho años de Pedro Sánchez, que abarcó dos legislaturas. Más allá de las adversidades que atravesó y de los numerosos casos de corrupción, Sánchez podría estar ante el final de su ciclo político, aunque algunas encuestas anticipen que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, tiene posibilidades de acercarse en cantidad de votos al Partido Popular (PP).

Esta última es la fuerza que se dispone a reemplazarlo en el Gobierno a través de Alberto Núñez Feijóo, quien ya fue candidato en 2023 y, si bien ganó las elecciones, no consiguió los apoyos parlamentarios necesarios para gobernar.

Esta vez está abierta la posibilidad de que el Partido Popular forme una alianza con Vox, el partido de ultraderecha que mantiene una amistad política con Javier Milei. De hecho, las visitas del presidente argentino a España estuvieron vinculadas a actividades políticas con esa fuerza.

Vox será, casi con seguridad, la tercera fuerza electoral de España. Se estima que puede obtener aproximadamente la mitad de las bancas que consiga el Partido Popular y, con esa coalición, podrían desplazar a la alianza que actualmente gobierna España, encabezada por el PSOE junto a Sumar, espacio que ahora integra el Frente Amplio.

El Partido Socialista Obrero Español también tiene una alianza bastante impresentable con sectores del nacionalismo catalán. Recordemos aquel intento de separatismo de Cataluña y el acuerdo político que le permitió a Sánchez formar gobierno nuevamente, a cambio de impulsar una amnistía que benefició a quienes protagonizaron aquel proceso independentista, entre ellos Carles Puigdemont.

Pero, en el presente, España se dispone a cambiar de rumbo político. Es muy probable que pase de la izquierda a la derecha o de la centroizquierda a la centroderecha, para decirlo en términos europeos.

La campaña electoral está terminando en estas horas. Falta un debate, que será el jueves por la noche, entre los cuatro principales candidatos. Ya hubo un cara a cara entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, del que el candidato del Partido Popular salió aparentemente muy favorecido, según la interpretación de buena parte de los analistas españoles.

Sánchez estuvo poco menos que acorralado, no tanto por la agresividad de Núñez Feijóo, sino por su propio pasado. Debió pedir disculpas en varias oportunidades por los casos de corrupción y por los accidentes de los trenes de alta velocidad de Adamuz y Urda.

Las tragedias ferroviarias explican, en parte, que siete de cada diez víctimas mortales de accidentes vinculados con la alta velocidad ferroviaria en el mundo durante el siglo XXI se hayan registrado en España, según un relevamiento de Verificat.

Lo concreto es que el PSOE llega muy desgastado y el Partido Popular, con muchas posibilidades de acceder al Gobierno.

De eso se tratará nuestro trabajo desde el próximo jueves, cuando toquemos suelo madrileño.