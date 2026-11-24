Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- La plataforma de streaming Disney+ ha confirmado el desarrollo de una serie secuela inspirada en la exitosa película adolescente "Aquamarine", que se hizo popular en la década de 2000 y estuvo protagonizada por Sara Paxton, Emma Roberts, JoJo y Jake McDorman.

De acuerdo con información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas a través de medios internacionales y de la cuenta oficial de Disney Channel, se ha dado luz verde a una temporada completa de "Aquamarine: The Series", en la que Emma Roberts y Jake McDorman volverán a interpretar sus personajes originales.

En el día de hoy, Disney compartió el primer adelanto de la serie, que consiste en un video que muestra una playa con el título de la producción en el centro.

La serie estará bajo la dirección de Sarah Watson, conocida por su trabajo en The Bold Type, quien se encargará del guion y de la producción ejecutiva. Además, la directora de la película original, Elizabeth Allen Rosenbaum, regresará para dirigir el episodio piloto y también formará parte del equipo de producción ejecutiva.

¿De qué tratará la serie?

Según la información inicial disponible, la trama girará en torno a Coral, una adolescente que se muda a un pueblo costero y empieza a cuestionar la verdadera identidad de su madre. En su búsqueda, descubre que su madre es mitad sirena y posee habilidades mágicas.

En esta serie, Coral es hija de Raymond y Aquamarine, y Jake McDorman volverá a interpretar el papel de su padre, quien intentará apoyarla mientras enfrenta su camino hacia la independencia. La narrativa también explorará temas como la identidad, la adolescencia, las relaciones familiares y los secretos que se ocultan bajo el mar.