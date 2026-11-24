Lara Magalí Rapallo quedó detenida en Pinamar tras ser detectada por las autoridades realizando maniobras consideradas peligrosas a bordo de una camioneta Dodge RAM 1500 Laramie de color rosa.

De acuerdo con la información difundida, la infracción ocurrió en la zona denominada "La Olla" y se registró cuando cuatro personas se encontraban paradas en los laterales del vehículo durante el desplazamiento.

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Realizaba trompos con una camioneta en los médanos de Pinamar, la grabaron y terminó detenida. https://t.co/owtZoRWyGn https://t.co/7VNRL4cNpw — La pluma diario (@OnlinePluma) November 24, 2026

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El procedimiento se sumó a los controles y episodios de conducción riesgosa que periódicamente generan intervenciones oficiales en sectores medanosos y de circulación recreativa de la costa bonaerense.

Perfil digital y antecedentes mediáticos en redes sociales

Rapallo tiene 20 años, es oriunda de Pilar y se desempeña como streamer e influencer en plataformas digitales, donde supera los 80 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Su nombre ya había ganado notoriedad pública en semanas previas a raíz de un conflicto judicial relacionado con su entonces pareja, Santiago De León Quintana, conocido en redes sociales como Chaipa7.

El antecedente con mayor repercusión ocurrió el 15 de octubre de 2026, cuando ambos mantuvieron una discusión durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick. Tras ese episodio, la joven presentó una denuncia contra De León Quintana, quien resultó detenido.

La intervención policial y el registro previo en Vicente López

Según fuentes policiales citadas en el reporte, la actuación inicial se desencadenó a partir de un llamado al 911. Al llegar al lugar, el personal tomó declaración a la joven y dejó constancia de que presentaba una lesión visible en el pómulo izquierdo.

Antes de que se formalizara aquella denuncia, ya había comenzado a circular en redes sociales un fragmento audiovisual que captaba un intercambio entre ambos mientras se movilizaban en vehículos separados por una avenida del partido de Vicente López.

En ese registro, Rapallo advertía a su pareja que el seguro del automóvil figuraba a su nombre y que no lo cubriría ante un eventual choque. Ese video pasó a formar parte del material analizado por la fiscalía para reconstruir la secuencia previa a la intervención policial.