La Universidad Nacional de Rosario (UNR) volverá a tener una jornada de actividad afectada por un paro nacional este miércoles 25 de noviembre. Los trabajadores nodocentes y docentes adherirán a la medida de fuerza convocada en el ámbito universitario, en coincidencia con el tratamiento del Presupuesto Nacional 2027 en la Cámara de Diputados. El reclamo apunta al financiamiento de las casas de altos estudios, el deterioro de los salarios y la continuidad de las políticas de ajuste sobre el sistema público de educación superior.

La decisión de los trabajadores nodocentes fue adoptada por unanimidad durante el último Consejo Directivo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que reunió a representantes de 53 asociaciones de base. Así lo confirmó el secretario general adjunto de APUR, Sergio Acuña, quien explicó que la medida consistirá en un paro nacional de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo en el interior del país y con actividades de visibilización. En Buenos Aires, en tanto, los sindicatos se movilizarán hacia el Congreso.

El cuestionamiento gremial tiene uno de sus principales fundamentos en las partidas previstas para las universidades nacionales. Según detalló Acuña, el proyecto presupuestario contempla 7,4 billones de pesos para el sistema universitario, frente a los 11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). A esa diferencia se suma, de acuerdo con el dirigente, una pérdida salarial superior al 35% y el congelamiento de las becas estudiantiles.

La protesta también tendrá participación del sector docente. Desde la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) confirmaron su adhesión al paro y cuestionaron la propuesta presupuestaria del Gobierno nacional, a la que calificaron como «un nuevo plan de ajuste que ataca a la salud, la educación y a los salarios».

Entre los principales reclamos docentes figuran el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y una urgente recomposición de los ingresos. Desde el gremio advirtieron que las restricciones presupuestarias comprometen el funcionamiento de las universidades y el desarrollo de sus actividades fundamentales: enseñanza, investigación y extensión.

En la previa de la jornada, Apur convocó para este martes 24 de noviembre a un Plenario de Cuerpos Orgánicos en el Salón Auditorio Miguel Roldán, con el objetivo de coordinar las acciones de visibilización que se llevarán adelante al día siguiente.

El conflicto, además, no tiene un horizonte de resolución inmediato. El Consejo Directivo de FATUN facultó a su Mesa Ejecutiva Nacional para disponer nuevas medidas de fuerza durante las próximas semanas, en función de la evolución de la discusión presupuestaria y de las respuestas oficiales a los reclamos del sector.