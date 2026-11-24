FOTO: Audiencia clave en el caso de Tehuel de la Torre: el segundo imputado comparece ante la justicia

Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) -- La causa por la desaparición y el transhomicidio de Tehuel de la Torre avanzará el próximo viernes 27 de noviembre con una audiencia de ofrecimiento de prueba en la que comparecerá Oscar Alfredo Montes, acusado como coautor del asesinato del joven trans de 21 años, quien ha estado desaparecido desde marzo de 2021.

La audiencia se llevará a cabo a partir de las 8 en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata, situado en la calle 8 entre 56 y 57. Este proceso judicial tiene como objetivo establecer la responsabilidad de Montes, quien será juzgado bajo la modalidad de juicio por jurados populares.

Tehuel fue visto por última vez el 11 de marzo de 2021, cuando salió de su hogar en la localidad bonaerense de Alejandro Korn para asistir a una entrevista laboral que le había ofrecido Luis Alberto Ramos.

En el primer juicio oral, realizado en 2024, Ramos fue condenado a prisión perpetua por el homicidio agravado por odio a la identidad de género, quedando pendiente el juicio para Montes, señalado como coautor del crimen.

Durante esta nueva audiencia, la querella que representa a Norma Nahuelcura, madre de Tehuel, presentará las pruebas necesarias para el debate y solicitará que se fije una fecha urgente para el inicio del juicio.

Asimismo, la Asociación de Familiares y Amigues de Tehuel de la Torre demandará la inclusión de testigos expertos travestis y trans, así como una representación equitativa del colectivo en la conformación del jurado popular.

"Este es el primer paso porque todavía la Justicia no puso fecha del segundo juicio, y yo lo que pido es que se juzgue ya a Oscar Montes. Ya pasaron más de dos años del primer juicio donde logramos la condena por transhomicidio para Luis Ramos y ahora pido lo mismo. Quiero justicia para mi hijo", expresó Nahuelcura.

La convocatoria para apoyar a la madre de Tehuel ha sido realizada por la Asociación de Familiares y Amigues de Tehuel de la Torre, el Frente Nacional Orgullo y Lucha, y diversas organizaciones que se reunirán el viernes desde las 8 en la puerta de los tribunales penales de La Plata.

Los manifestantes exigirán que se fije la fecha del juicio y que el proceso incorpore una perspectiva de diversidad sexual, además de solicitar una condena para el segundo acusado por su supuesta participación en el crimen.