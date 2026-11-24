Por Adrián Simioni

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes, a las 16, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre, un indicador clave para determinar si la Argentina atraviesa una recesión técnica, caracterizada por dos trimestres consecutivos de caída de la actividad.

Las estimaciones anticipan que el tercer trimestre de 2026 cerraría con un resultado negativo, después de la contracción registrada entre abril y junio, cuando el Producto Bruto Interno (PBI) retrocedió un 0,6% respecto del período anterior.

El principal factor que explica las proyecciones es la fuerte caída de la actividad durante julio, que alcanzó el 2,8% mensual, según los registros del INDEC. En agosto se produjo una leve recuperación del 0,1%, insuficiente para compensar el retroceso previo.

Para septiembre, las consultoras privadas prevén una mejora de la actividad económica. Sin embargo, el crecimiento necesario para evitar una contracción trimestral debería rondar el 8,5% mensual, una magnitud considerablemente superior a las estimaciones disponibles.

De confirmarse la tendencia, la economía acumularía dos trimestres consecutivos de contracción, aunque la confirmación estadística del PBI trimestral dependerá de su publicación oficial.

En paralelo a las perspectivas negativas para el tercer trimestre, algunos indicadores privados comenzaron a mostrar señales de mejora durante octubre.

De acuerdo con un relevamiento de la consultora Scentia, el consumo masivo aumentó un 0,9% interanual en octubre, lo que representó el primer resultado positivo después de nueve meses consecutivos de caídas.

La medición también registró un crecimiento del 6,2% respecto de septiembre, mientras que las ventas en supermercados aumentaron un 9,5% en la comparación mensual.

Sin embargo, la recuperación todavía no alcanza para revertir el balance negativo del año. Entre enero y octubre, el consumo masivo acumuló una caída del 2,3% frente al mismo período de 2025.

Otro de los indicadores difundidos recientemente corresponde a la Universidad Torcuato Di Tella, que registró una mejora del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) durante noviembre.

El indicador aumentó un 4,1% respecto de octubre y alcanzó los 2,04 puntos, en una escala de cero a cinco. Se trató del segundo incremento mensual consecutivo, aunque el índice permanece un 17,5% por debajo del nivel registrado un año atrás.

La medición también mostró diferencias geográficas. En el interior del país, la confianza en el Gobierno alcanzó los 2,27 puntos, mientras que en el Gran Buenos Aires se ubicó en 1,59 puntos.

En contraste, el Índice de Confianza del Consumidor, elaborado por la misma universidad, cayó un 1,3% en noviembre.

El escenario económico también está condicionado por la evolución de los mercados financieros.

Durante la jornada de este martes, el riesgo país, indicador elaborado por JP Morgan, alcanzó inicialmente los 1.071 puntos básicos y posteriormente superó los 1.100, su nivel más alto desde septiembre de 2025.

De esta manera, la difusión del EMAE de septiembre permitirá contar con una estimación más completa sobre el desempeño económico del tercer trimestre, en un contexto de actividad debilitada, recuperación parcial del consumo e incertidumbre financiera.

El resultado será clave para evaluar la magnitud de la contracción económica y determinar si las mejoras recientes representan el comienzo de una recuperación sostenida o solamente un repunte transitorio.