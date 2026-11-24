A partir del estudio preparado por la Bolsa de Comercio sobre la Región Centro, ¿creés que Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos tienen la capacidad de adaptar sus sectores productivos tradicionales al nuevo escenario que abren la megaminería y los hidrocarburos en el país?

El potencial lo tienen de sobra, aunque la Argentina suele ser un perdedor serial de oportunidades de desarrollo. La Región Centro se destaca por el eje entre el Gran Córdoba y el Gran Rosario, con un corredor productivo integrado por subnodos como Bell Ville, Villa María, Marcos Juárez y Cañada de Gómez. Este espacio alberga el nodo portuario agroexportador de Rosario, el número uno del mundo por volumen de despacho de granos y subproductos, donde convergen industrias siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas y de fertilizantes. A esto se suma el surgimiento del corredor energético Vaca Muerta - Región Centro, donde cobra relevancia estratégica el gasoducto Manuel Belgrano entre Tratayén y La Carlota, el cual permitiría reducir los costos de energía invernales entre un 30% y un 40%, potenciando al sector agroindustrial.

Frente a las dificultades de competitividad que atraviesan sectores industriales como la automotriz, ¿qué posibilidades de reconversión tiene la industria metalmecánica para convertirse en proveedora del sector minero y de los hidrocarburos?

Córdoba posee un clúster metalmecánico con 70 años de experiencia acumulada que tiene un gran potencial de reconversión para proveer bienes y servicios a Vaca Muerta y al corredor minero, especialmente en San Juan. Existe un enorme interés internacional, reflejado en iniciativas como el corredor Atlas Atlántico y proyecciones de inversiones por hasta 30.000 millones de dólares a fines de 2027 en energía, sumadas a los entre 50.000 y 60.000 millones de dólares previstos hacia 2035 en proyectos mineros sanjuaninos como Vicuña, Altares, Pachón y Los Azules. Para aprovechar esto, se requiere infraestructura clave como gasoductos, oleoductos y un sistema ferroviario eficiente —como los tramos C3 y C14 que unen Socompa con Barranqueras para conectar el Pacífico con la hidrovía Paraná-Paraguay—, además de considerar que la minería de litio exige insumos regionales como la cal a razón de tres a cuatro toneladas por cada tonelada de carbonato producida.

Considerando la magnitud y los plazos de estas obras de infraestructura, ¿considerás que las inversiones provendrán exclusivamente del sector privado o el Estado volverá a financiar la obra pública?

El financiamiento principal deberá provenir del sector privado en articulación con organismos internacionales de crédito como el BID, el Banco Mundial y la CAF, acompañados por un esquema de inversión pública parcial. Empresas globales de la talla de Glencore, Río Tinto o BHP requieren previsibilidad y certidumbre institucional de largo plazo para desembolsar capitales de esta magnitud.

¿De qué manera afecta la recurrente volatilidad política y electoral de la Argentina al flujo de estas grandes inversiones de largo plazo?

La volatilidad política y económica crea un escenario de alta incertidumbre que ahuyenta proyectos estratégicos. Un ejemplo de esto fue el proyecto Stargate liderado por Sur Energy y OpenAI para invertir 25.000 millones de dólares en centros de datos con energía renovable en la Patagonia, el cual quedó paralizado mientras Uruguay concreta iniciativas similares de inversión. Aunque Argentina ofrece ventajas naturales únicas y el marco del RIGI para garantizar 30 años de estabilidad impositiva, cambiaria y aduanera, países como Uruguay llevan más de 40 años ofreciendo previsibilidad efectiva en sus zonas francas con consenso de todas sus fuerzas políticas. Sin seguridad jurídica ni reglas estables sostenidas en el tiempo, los recursos naturales no alcanzan para garantizar el desarrollo.

Ante el avance global de la inteligencia artificial y la automatización, ¿qué ventajas competitivas tiene la Argentina para posicionarse en esta transformación tecnológica?

Estamos ante una oportunidad histórica comparable o superior al modelo agroexportador de fines del siglo XIX. Argentina cuenta con recursos energéticos renovables altamente competitivos y un capital humano calificado que generó exportaciones por 9.600 millones de dólares en servicios basados en el conocimiento empleando a 290.000 personas. Asimismo, lidera la región con un 34% de puestos de trabajo vinculados a la inteligencia artificial. A diferencia de naciones hiperdigitalizadas pero carentes de materias primas, Argentina tiene la ventaja única de poder aplicar estas tecnologías directamente a la minería, los hidrocarburos y la agroindustria.

A diferencia del modelo agroexportador que distribuyó población e infraestructura en el interior, la minería y el petróleo suelen desarrollarse en enclaves despoblados. ¿Existe el riesgo de generar bolsones de desempleo en las ciudades o se puede lograr un punto intermedio?

El punto intermedio consiste en agregar valor en origen y procesar los recursos naturales en lugar de ser meros espectadores del tránsito de bienes hacia los puertos. Un ejemplo de potencial productivo lo dio la agroindustria con una cosecha récord de 172 millones de toneladas impulsada por una rebaja temporal de retenciones. Argentina ha sido el único país del mundo en mantener derechos de exportación durante los últimos 30 años, contrariando las políticas de estímulo a la producción agrícola que aplican potencias como Estados Unidos o Brasil.

Dado el superávit fiscal y la balanza comercial favorable alcanzados por la administración actual, ¿es viable la eliminación definitiva de las retenciones en el corto plazo?

No es viable en lo inmediato debido a la escasez de recursos fiscales y a la necesidad imperiosa de preservar el equilibrio fiscal para evitar el colapso del sistema. El propio gobierno planteó un esquema gradual que reduce las retenciones a un 15% para diciembre de 2028. La clave para compensar esto radica en transformar el entorno para estimular el crecimiento de las pymes, dado que Argentina cuenta con una densidad extremadamente baja de 12 pymes por cada 1.000 empleados frente a las 72 de Europa o las 18 nuevas empresas anuales que genera Australia.

Si tuvieras la responsabilidad de conducir la política económica del país, ¿qué medidas priorizarías para reactivar la producción sin recurrir al estímulo del consumo vía gasto público?

Priorizaría de manera inmediata los incentivos a la inversión productiva. La tasa de inversión en la Argentina apenas alcanza el 15% del PBI, muy lejos del 20% o 25% que registran los países emergentes en proceso de desarrollo. Promover la inversión privada con reglas claras es el único camino para la creación de nuevas pymes, la generación de empleo formal de calidad, el aumento de la competencia para reducir precios y la mejora sostenida de las condiciones sociales.

Con este panorama de luces y sombras, ¿cuál es tu visión sobre las perspectivas económicas del país?

Mantengo la convicción de ser optimista porque el mundo ha cambiado drásticamente y resulta inviable regresar a esquemas pasados que derivaron en inflaciones superiores al 200% y pobreza extrema. El camino exige incrementar la inversión en un entorno democrático con seguridad jurídica e inflexibilidad absoluta respecto al equilibrio fiscal. Argentina debe comprender que no puede gastar más de lo que ingresa; sostener la disciplina fiscal y la previsibilidad durante los próximos años es la condición indispensable para atraer inversiones y lograr una transformación estructural.

Para finalizar, ¿qué libro, película o serie nos recomendás?

Recomiendo la lectura del libro "Pensando el desarrollo económico argentino", de Andrés López y Diego Petrecolla. Es un trabajo donde diversos economistas analizan el futuro del país coincidiendo en una premisa central: la preservación de la estabilidad macroeconómica y el equilibrio fiscal constituye la regla básica e irrenunciable para proyectar cualquier estrategia de crecimiento sostenido.

Entrevista de Sergio Suppo.