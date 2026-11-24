Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) -- El productor teatral Norberto Marcos ofreció detalles sobre su estado de salud luego de varios días de internación en terapia intensiva, donde pasó su cumpleaños en el Sanatorio de la Trinidad, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

En una conversación con el periodista Juan Etchegoyen, Marcos compartió que su situación médica es compleja. Indicó que su cuadro se debe a "líquido con pus en el pulmón derecho", lo que llevó a los médicos a colocarle un drenaje, un procedimiento que describió como "doloroso". A pesar de ello, se mostró optimista al afirmar: "Parece haber sacado todo, lo están combatiendo con antibióticos".

La reciente semana fue especialmente significativa para Marcos, quien tuvo que celebrar su natalicio en un contexto complicado. Expresó: "Ayer —se refiere a este lunes— fue mi cumple. Nunca pensé pasarlo así. Pero voy mejorando de a poco".