Norberto Marcos revela su estado de salud tras pasar su cumpleaños en terapia intensiva
El productor teatral compartió detalles sobre su salud tras varios días en terapia intensiva y cómo vivió su cumpleaños en el sanatorio.
FOTO: Norberto Marcos pasó su cumpleaños en terapia intensiva.
Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) -- El productor teatral Norberto Marcos ofreció detalles sobre su estado de salud luego de varios días de internación en terapia intensiva, donde pasó su cumpleaños en el Sanatorio de la Trinidad, ubicado en el barrio porteño de Palermo.
En una conversación con el periodista Juan Etchegoyen, Marcos compartió que su situación médica es compleja. Indicó que su cuadro se debe a "líquido con pus en el pulmón derecho", lo que llevó a los médicos a colocarle un drenaje, un procedimiento que describió como "doloroso". A pesar de ello, se mostró optimista al afirmar: "Parece haber sacado todo, lo están combatiendo con antibióticos".
La reciente semana fue especialmente significativa para Marcos, quien tuvo que celebrar su natalicio en un contexto complicado. Expresó: "Ayer —se refiere a este lunes— fue mi cumple. Nunca pensé pasarlo así. Pero voy mejorando de a poco".
Lectura rápida
¿Quién es Norberto Marcos?
Un reconocido productor teatral argentino.
¿Cuál es su estado de salud actual?
Se encuentra en terapia intensiva debido a líquido con pus en el pulmón derecho.
¿Qué procedimiento médico recibió?
Le colocaron un drenaje para tratar la complicación pulmonar.
¿Cómo pasó su cumpleaños?
Celebró su natalicio en el sanatorio, en medio de su tratamiento.
¿Qué dijo sobre su recuperación?
Se siente optimista y afirma que está mejorando poco a poco.
[Fuente: Noticias Argentinas]