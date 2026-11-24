FOTO: Se reanuda el juicio por el caso de Loan Danilo Peña con nuevos testimonios clave

Corrientes, 24 de noviembre (NA) -- Este miércoles se retoma el juicio relacionado con la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, un caso que ha captado la atención pública desde su ocurrencia a mediados de 2024. Las audiencias están programadas para iniciar a las 8:30 y contarán con la presencia de siete testigos, entre los que se encuentran cuatro policías que participaron en la búsqueda del menor.

Según fuentes judiciales, los testigos convocados son la comisario Viviana Fernández, el policía Fernando Fernández Gauna, el auxiliar José Rosales y la aspirante María Laura Silva. Además, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes ha citado a Humberto Daniel Suárez, Osvaldo Antonio Avena Mora y Osvaldo Atilio Avena.

El juicio reviste gran importancia, dado que los testimonios podrían arrojar luz sobre los acontecimientos que rodearon la desaparición de Loan. El menor fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, tras asistir a un almuerzo en la casa de su abuela Catalina, antes de perderse en un naranjal cercano.

La jornada del jueves también se prevé intensa, ya que se espera la declaración de otros seis testigos, incluido el abogado José Fernández Codazzi. Este último ha sido acusado por Laudelina Peña, ex defendida suya, de haberla inducido a afirmar que el niño falleció en un accidente, lo que ha generado controversia en el desarrollo del caso.

En el banquillo de los acusados se encuentran varias figuras, entre ellas la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, el ex comisario Walter Maciel, la tía de Loan Laudelina Peña y su esposo Antonio Bernardino Benítez, así como Mónica Del Carmen Millapi y su esposo Daniel "Fierrito" Ramírez. Todos ellos son sindicados por el extravío del niño, mientras que otros diez imputados enfrentan cargos por el presunto desvío de la investigación y otros delitos graves.