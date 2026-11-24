La senadora de La Libertad Avanza Ivanna Arrascaeta confirmó que el proyecto de ley de ludopatía, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y está a punto de perder estado parlamentario, será tratado en una plenaria de comisiones este miércoles y podría llegar al recinto el jueves.

En diálogo con Cadena 3, Arrascaeta explicó que se convocó a una reunión plenaria de las comisiones de Legislación General y de Justicia para las 10 de la mañana de este miércoles, con el objetivo de avanzar en un dictamen de mayor consenso. “Se está trabajando, por supuesto, en tratar de poder incorporar otros argumentos más y poder tener dictamen con el más consenso para poder tratar en el recinto. Asimismo, el tema está en las tratativas para las próximas 48 horas”, señaló.

La senadora respondió así a los reclamos de referentes de la Iglesia Católica en Córdoba, que pidieron al Gobierno que se avance con la normativa. Arrascaeta, quien integra la Comisión de Salud, aclaró que no se busca sumar ahora una ley de salud mental aparte: ya se obtuvo media sanción de una reforma en esa materia, que incluyó un artículo vinculado a esta problemática.

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Sobre el contenido del proyecto con media sanción de Diputados, la legisladora sintetizó que abarca tres capítulos y se centra en puntos clave: protección de menores de edad (con prohibición del juego online para ellos y verificación biométrica), publicidad, juego responsable, operadores y apostadores, control de la oferta ilegal y medios de pago, y prevenciones, sanciones y reformas penales.

El bloque al que pertenece, indicó, apuesta a la regulación del juego en línea más que a una prohibición total al estilo de la impulsada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, para evitar planteos de inconstitucionalidad. El foco prioritario es la protección de niños, niñas y adolescentes. Entre los temas en discusión figura la publicidad, incluyendo la posibilidad de limitar que casas de apuestas sean el sponsor principal en las camisetas de clubes de fútbol.

“Se está trabajando en los conceptos para poder tener un dictamen y poder sacar una ley que sea mejor de la que vino de Diputados”, afirmó Arrascaeta. El tema forma parte de los asuntos que podrían abordarse en la sesión del jueves en el Senado.

Entrevista de Informados, al Regreso.