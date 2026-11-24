FOTO: Fiscalía.- Uno de los patrulleros implicados frente a uno de los búnkeres de drogas investigados.

Tres integrantes del Comando Radioeléctrico de Rosario fueron condenados por poner sus funciones policiales al servicio de una organización narcocriminal. No se trató de una omisión en el cumplimiento de sus deberes ni de una intervención irregular aislada: el tribunal dio por probado que brindaban protección a los puntos de venta de drogas, reducían el riesgo de operativos y recibían dinero a cambio de permitir que la actividad continuara.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 impuso siete años y seis meses de prisión a Francisco José Gómez Duarte, siete años a Roxana Elizabeth Aguiar y seis años y seis meses a Miguel Ángel Paco Rojas. Los tres fueron considerados partícipes necesarios del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención organizada de tres o más personas y por la condición de funcionarios públicos encargados de prevenir y perseguir delitos. También recibieron multas e inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos durante el plazo de sus respectivas condenas.

El origen de la causa expone una de las dimensiones más graves del caso. La investigación comenzó con la denuncia de dos adolescentes que consiguieron escapar de un búnker ubicado en pasaje Beatriz Vallejos al 3300. Según sus testimonios, allí eran retenidas y obligadas a vender cocaína y marihuana durante las 24 horas. La estructura estaba liderada por Lautaro Giraldi, quien, pese a encontrarse detenido en la cárcel de Coronda, continuaba dirigiendo la organización.

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Las jóvenes no solamente describieron las condiciones de sometimiento a las que estaban expuestas. También señalaron directamente la participación de policías en el circuito de protección. Relataron que los efectivos ingresaban a la vivienda, se llevaban droga y dinero de la recaudación y regresaban semanalmente para cobrar. Según una de las declaraciones, los domingos retiraban alrededor de 50.000 pesos.

La investigación permitió corroborar esos relatos con registros objetivos. El 23 de abril de 2023, a las 0.45, tareas de vigilancia detectaron dos patrulleros del Comando Radioeléctrico frente al domicilio de Beatriz Vallejos al 3300. La puerta estaba abierta y había personal policial en el interior. La escena coincidía con lo denunciado por las adolescentes.

Pero la prueba más contundente no quedó limitada a aquella presencia. Los registros de geolocalización de la Central OJO, que permiten monitorear en tiempo real los desplazamientos de los móviles, demostraron que los patrulleros permanecieron estacionados entre 13 y 30 minutos frente a distintos búnkeres, entre ellos el de Beatriz Vallejos al 3300 y otro ubicado en Héctor Palacios al 3000. Las hojas de ruta y los registros del 911 confirmaron que no existían emergencias ni intervenciones asignadas que justificaran esas permanencias.

A esa reconstrucción se sumaron mensajes de WhatsApp extraídos de los teléfonos de los efectivos y comunicaciones interceptadas que daban cuenta de pagos a personal policial para garantizar el funcionamiento de los puntos de comercialización. Incluso, durante la detención de Aguiar se secuestraron dos envoltorios de cocaína cuyo fraccionamiento y acondicionamiento coincidían con los de las dosis incautadas en los búnkeres.

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Las defensas cuestionaron la ausencia de comunicaciones directas entre los teléfonos de los principales integrantes de la organización y los de los policías. Sin embargo, el tribunal entendió que la responsabilidad penal no dependía de encontrar un contacto telefónico explícito entre cada uno de ellos, sino de valorar el conjunto de evidencias. La geolocalización de los móviles, los registros oficiales, las pericias tecnológicas y los testimonios conformaron un cuadro probatorio convergente.

El aspecto central del fallo está en la valoración del papel que cumplían los condenados. La droga y el dinero eran administrados por la estructura civil de la banda, pero la protección policial constituía un aporte indispensable para sostener el negocio. La presencia de quienes debían prevenir el delito funcionaba, en los hechos, como una garantía frente a posibles intervenciones estatales. La cobertura permitía mantener abiertos los puntos de venta y reducir las posibilidades de que fueran desarticulados.

Los tres efectivos no habían quedado comprendidos en el juicio abreviado celebrado en junio pasado con otros 14 integrantes de la organización. En aquel proceso, Giraldi recibió una pena unificada de 13 años de prisión por comercialización de estupefacientes agravada por la participación organizada de tres o más personas, la utilización de menores de edad y el empleo de violencia e intimidación.

La sentencia, dictada el 5 de noviembre por los jueces Eugenio Jorge Martínez Ferrero, Osvaldo Alberto Facciano y Luciano Homero Lauría, completa así otra parte del entramado investigado. En el debate intervino el fiscal federal Claudio Kishimoto, junto con la auxiliar fiscal María Florencia Irigaray.

El caso deja una conclusión que excede las condenas individuales: una organización dedicada a vender drogas puede sostener sus puntos de comercialización no solamente mediante la intimidación, el control territorial o la explotación de personas vulnerables, sino también cuando consigue comprometer a quienes tienen la obligación institucional de combatirla. En Rosario, la investigación acreditó que tres policías no estaban ausentes de ese circuito: eran parte de su funcionamiento.