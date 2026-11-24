Sandra Lorenzano presenta su libro sobre el exilio y la memoria en Buenos Aires
La escritora argentino-mexicana, ganadora del XV Premio Málaga, presentará su ensayo "Herida fecunda" el 7 de diciembre. El libro aborda el desarraigo y la memoria a través de su experiencia personal y de miles de migrantes.
FOTO: Sandra Lorenzano y un libro que propone transformar el dolor que provoca el abandono del hogar en una experiencia capaz de generar nuevas formas de pertenencia.
Buenos Aires, 24 noviembre (NA) - La experiencia del exilio, las marcas que deja el desarraigo y la posibilidad de reconstruirse a partir de las pérdidas atraviesan Herida fecunda, el nuevo libro de la escritora argentino-mexicana Sandra Lorenzano, ganador del XV Premio Málaga de Ensayo, que tendrá su presentación en Buenos Aires el próximo 7 de diciembre.
A lo largo de 168 páginas, la narradora, poeta y ensayista recupera su propia historia, signada por el exilio en México en 1976, tras el golpe de Estado en la Argentina, y la entrelaza con las experiencias de miles de migrantes que atraviesan fronteras, desde el Mediterráneo hasta Centroamérica.
"Somos un Frankenstein hecho de restos, de huellas y a la vez de posibilidades. Hay instantes en que gana el desconsuelo e instantes en que aparece una sensación de posibilidades que se abren; tal vez una intuición de lo fecundo", reflexionó Lorenzano en una entrevista difundida con motivo del lanzamiento.
El título recupera una expresión de Clarice Lispector y propone transformar el dolor que provoca el abandono del hogar en una experiencia capaz de generar nuevas formas de pertenencia. La autora recurre a la antigua técnica japonesa del kintsugi, que repara las piezas de cerámica con oro sin ocultar sus fracturas, como metáfora de esa reconstrucción.
Las desapariciones, las violencias, los silencios generacionales y la relación entre la memoria colectiva y la intimidad también forman parte de un ensayo en el que la literatura constituye un territorio de refugio.
"Los libros, las voces de escritoras y escritores son una de mis más amadas matrias de pertenencia. Con ellas estoy en casa", señaló la autora, quien incorpora referencias a figuras como Cristina Peri Rossi, Juan Gelman y Tununa Mercado.
Nacida en la Argentina en 1960, Lorenzano es doctora en Letras, profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Entre sus obras figuran las novelas Saudades, Fuga en mí menor y La estirpe del silencio, y el poemario Abismos, quise decir.
La presentación de Herida fecunda tendrá lugar el lunes 7 de diciembre, a las 18, en la librería Suerte Maldita (Serrano 1425), con la participación de la escritora Claudia Piñeiro.
Lectura rápida
¿Cuál es el tema principal del libro?
El libro aborda el exilio, el desarraigo y la memoria, explorando la experiencia personal de la autora y la de otros migrantes.
¿Quién es la autora de "Herida fecunda"?
La autora es Sandra Lorenzano, una escritora argentino-mexicana, ganadora del XV Premio Málaga de Ensayo.
¿Cuándo se presentará el libro?
La presentación del libro tendrá lugar el 7 de diciembre a las 18 horas en la librería Suerte Maldita, en Buenos Aires.
¿Qué técnica japonesa menciona la autora?
La autora menciona el kintsugi, que es una técnica que repara cerámica con oro, simbolizando la reconstrucción tras el dolor.
¿Qué referencia literaria utiliza el título del libro?
El título del libro recupera una expresión de la escritora Clarice Lispector.
[Fuente: Noticias Argentinas]