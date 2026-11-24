FOTO: Sandra Lorenzano y un libro que propone transformar el dolor que provoca el abandono del hogar en una experiencia capaz de generar nuevas formas de pertenencia.

Buenos Aires, 24 noviembre (NA) - La experiencia del exilio, las marcas que deja el desarraigo y la posibilidad de reconstruirse a partir de las pérdidas atraviesan Herida fecunda, el nuevo libro de la escritora argentino-mexicana Sandra Lorenzano, ganador del XV Premio Málaga de Ensayo, que tendrá su presentación en Buenos Aires el próximo 7 de diciembre.

A lo largo de 168 páginas, la narradora, poeta y ensayista recupera su propia historia, signada por el exilio en México en 1976, tras el golpe de Estado en la Argentina, y la entrelaza con las experiencias de miles de migrantes que atraviesan fronteras, desde el Mediterráneo hasta Centroamérica.

"Somos un Frankenstein hecho de restos, de huellas y a la vez de posibilidades. Hay instantes en que gana el desconsuelo e instantes en que aparece una sensación de posibilidades que se abren; tal vez una intuición de lo fecundo", reflexionó Lorenzano en una entrevista difundida con motivo del lanzamiento.

El título recupera una expresión de Clarice Lispector y propone transformar el dolor que provoca el abandono del hogar en una experiencia capaz de generar nuevas formas de pertenencia. La autora recurre a la antigua técnica japonesa del kintsugi, que repara las piezas de cerámica con oro sin ocultar sus fracturas, como metáfora de esa reconstrucción.

Las desapariciones, las violencias, los silencios generacionales y la relación entre la memoria colectiva y la intimidad también forman parte de un ensayo en el que la literatura constituye un territorio de refugio.

"Los libros, las voces de escritoras y escritores son una de mis más amadas matrias de pertenencia. Con ellas estoy en casa", señaló la autora, quien incorpora referencias a figuras como Cristina Peri Rossi, Juan Gelman y Tununa Mercado.

Nacida en la Argentina en 1960, Lorenzano es doctora en Letras, profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Entre sus obras figuran las novelas Saudades, Fuga en mí menor y La estirpe del silencio, y el poemario Abismos, quise decir.

La presentación de Herida fecunda tendrá lugar el lunes 7 de diciembre, a las 18, en la librería Suerte Maldita (Serrano 1425), con la participación de la escritora Claudia Piñeiro.