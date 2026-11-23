El secretario de Finanzas, Federico Furiase, atribuyó este lunes la suba del riesgo país a la volatilidad de los mercados internacionales y aseguró que el aumento del dólar no está impactando en la inflación. Además, sostuvo que el Gobierno cuenta con los recursos necesarios para afrontar sus compromisos financieros sin recurrir al endeudamiento externo.

El funcionario describió un escenario económico internacional adverso, caracterizado por el aumento de las tasas de interés, la caída de las bolsas y el encarecimiento del petróleo. "Estamos ante un shock internacional muy complejo", afirmó, y advirtió que "Argentina no está exenta" de sus consecuencias.

Sin embargo, consideró que el país se encuentra en una posición diferente a la de otras economías. "Argentina pareciera que viene del futuro", expresó, al destacar el superávit fiscal y el saldo comercial positivo del sector energético. Según explicó, el aumento del precio del petróleo permite incrementar los ingresos por exportaciones y contribuye a la estabilidad cambiaria.

Respecto del riesgo país, que superó los 1.000 puntos, Furiase sostuvo que su incremento no compromete las necesidades de financiamiento del Estado. "Tenemos superávit fiscal, entonces no tenemos que salir al mundo a financiarnos. La suba del riesgo país desde ese lado no nos pega", aseguró.

En esa línea, afirmó que los programas financieros de este año y del próximo cuentan con los dólares necesarios para cubrir los compromisos previstos. También descartó que la volatilidad afecte las inversiones comprometidas mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre el comportamiento del tipo de cambio, Furiase explicó que la apreciación del dólar responde a un fenómeno internacional de búsqueda de activos seguros. Señaló que, en períodos de incertidumbre, los inversores se refugian en los bonos del Tesoro estadounidense, mientras otras monedas pierden valor.

En ese contexto, mencionó las depreciaciones registradas en Brasil, México y Chile, además del euro. También destacó la influencia de la economía brasileña sobre la Argentina y señaló que el real perdió cerca del 20% de su valor durante el último mes.

No obstante, descartó que los movimientos cambiarios recientes estén generando presiones inflacionarias. "Lo importante es que se acompaña de una manera ordenada, donde no está impactando en la inflación", sostuvo.

El funcionario argumentó que las expectativas de inflación permanecen contenidas por el orden fiscal y monetario. "Por más que haya una suba del tipo de cambio, eso no desancla esas expectativas", señaló, y consideró que el movimiento cambiario reciente no debería repetirse durante los próximos meses.

Las declaraciones se produjeron un día antes de que el Indec publique los datos de actividad económica de septiembre, que podrían confirmar una recesión técnica, definida por dos trimestres consecutivos de contracción.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Consultado sobre esa posibilidad, Furiase distinguió entre una caída estadística y una recesión económica más profunda. Aseguró que la contracción fue transitoria y atribuyó el retroceso de julio a factores como las lluvias, el Mundial y el aumento del precio del gas. Además, anticipó que septiembre mostrará una recuperación más pronunciada que agosto.

Por otra parte, vinculó parte de la incertidumbre financiera con las elecciones presidenciales de 2027. Según explicó, las dudas sobre el escenario político posterior a esos comicios provocan un aumento de las tasas de los bonos y una postergación de decisiones de inversión.

En ese sentido, sostuvo que una eventual reelección de Javier Milei permitiría consolidar la estabilidad macroeconómica y avanzar con las reformas estructurales.

Para afrontar ese período, indicó que el Gobierno trasladó casi el 50% de los vencimientos de deuda en moneda local para después de octubre de 2027. También mencionó los acuerdos de intercambio de monedas con Estados Unidos y China, por 20.000 millones de dólares cada uno, y los instrumentos disponibles en los mercados de futuros.

Finalmente, Furiase expresó su expectativa de que disminuya la percepción de riesgo político, lo que, según consideró, permitiría reducir la presión sobre el riesgo país y el dólar. Sin embargo, aclaró que esa evolución también dependerá de una mejora del contexto internacional.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-