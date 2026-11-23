FOTO: Un buque chileno viajará a las Islas Malvinas sin pedir autorización a la Argentina.

La empresa chilena Easter Island, propietaria del buque de carga Danstar, confirmó que realizará un viaje desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas sin solicitar autorización previa al Gobierno argentino, en medio de la controversia diplomática entre ambos países.

La compañía informó que efectuará el recorrido amparándose en el derecho de paso inocente, reconocido por el derecho internacional, que permite a las embarcaciones extranjeras navegar por aguas territoriales bajo determinadas condiciones.

Por su parte, el canciller argentino, Pablo Quirno, sostuvo en declaraciones televisivas que los buques que se dirijan al archipiélago deben contar con una autorización de la Argentina cuando atraviesen aguas bajo su jurisdicción.

El ministro de Relaciones Exteriores remarcó que esa exigencia está respaldada por la normativa nacional y aseguró que todos los años "hay miles de barcos que piden autorización para cruzar cuando salen hacia las Malvinas".

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Asimismo, Quirno aclaró que el reclamo argentino no está relacionado con la circulación por el estrecho de Magallanes, bajo soberanía chilena, sino con los viajes hacia las islas que impliquen el tránsito por aguas argentinas.

En tanto, el gerente general de Easter Island, Pablo Pacheco, defendió la decisión de la empresa al argumentar que existen tratados internacionales que respaldan la navegación.

El directivo consideró que la embarcación no debería ser interceptada, debido a que, según su interpretación, el procedimiento está contemplado en los acuerdos vigentes entre ambos países.

La partida del buque está prevista entre la tercera y la cuarta semana de diciembre, una vez concluidas las tareas de mantenimiento en los astilleros de Asmar Magallanes.

La embarcación transportará alimentos, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos con destino al archipiélago.

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