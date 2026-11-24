El río Paraná quedó a un centímetro del nivel de alerta frente a Rosario
Prefectura registró 4,99 metros este martes por la mañana y advirtió sobre el avance del agua en la zona de islas y la conexión vial con Victoria.
24/11/2026 | 07:11Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Captura de video: así se encuentra el río Paraná.
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Audio. El río Paraná quedó a un centímetro del nivel de alerta frente a Rosario
Cadena 3 Rosario
El río Paraná alcanzó los 4,99 metros frente a Rosario y quedó a solo un centímetro del nivel de alerta. El último registro de Prefectura Naval, tomado este martes a las 5.53, refleja el avance del agua, que ya llega hasta los camalotes ubicados junto a la barranca del paseo frente al Monumento Nacional a la Bandera.
La crecida mostró un aumento de seis centímetros en apenas 24 horas y mantiene en alerta por la evolución de los próximos registros. El nivel del río se encuentra muy cerca del límite establecido y genera preocupación por las posibles consecuencias en las zonas costeras y de islas.
El avance del agua también se observa en las inmediaciones de la conexión vial Rosario-Victoria. Imágenes aéreas compartidas por vecinos muestran una importante extensión de agua a ambos lados de la ruta y sectores de las islas donde comienza a perderse la distinción entre tierra y río.
El escenario se da en el marco de las advertencias por el fenómeno de El Niño y la posibilidad de nuevas complicaciones por las crecidas. En distintas localidades de la región continúan las tareas de limpieza de canales y desagües para facilitar el escurrimiento del agua y reducir el impacto de posibles anegamientos.
Informe de Julián Maragliano.
Lectura rápida
¿Qué nivel alcanzó el río Paraná? El río Paraná alcanzó los 4,99 metros frente a Rosario.
¿Quién realizó el último registro? El último registro fue realizado por Prefectura Naval.
¿Cuándo se tomó el último registro? El último registro se tomó este martes a las 5.53.
¿Dónde se observa el avance del agua? El avance del agua se observa en Rosario y en la conexión vial Rosario-Victoria.
¿Por qué hay preocupación en la región? Hay preocupación por el fenómeno de El Niño y las posibles consecuencias de las crecidas.