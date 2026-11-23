FOTO: Soledad Pastoruti se postula como presidenta de la República Folklore en festival porteño

El festival República Folklore convocó a más de 65 mil personas durante el fin de semana en el Parque de la Ciudad, en el barrio porteño de Villa Soldati, con más de 50 artistas en escena y jornadas que se extendieron durante unas 12 horas desde el mediodía.

Tras el cierre de la primera edición, Soledad Pastorutti —impulsora de la propuesta y protagonista del cierre junto a otros músicos interpretando repertorios de distintas regiones del país— expresó su emoción por la respuesta del público y el clima generado en el predio.

La cantante señaló que estaban "desbordados de felicidad" por ver concretado el proyecto y destacó la representatividad de toda Argentina en el escenario, al remarcar que la música del norte, el sur y el centro convivieron en un mismo espacio.

Además, sostuvo que el encuentro fue un "muy buen primer paso" y comparó la experiencia vivida arriba del escenario con los momentos más especiales de su recorrido en Cosquín.

Por su parte, Federico Lauria, integrante de la organización a través de la productora Dale Play, afirmó que el movimiento cultural del folclore se merecía una propuesta de esta magnitud en la capital y valoró el acompañamiento de la gente y de los artistas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según indicó, el evento marca el inicio de algo que esperan que perdure en el tiempo, tras un trabajo conjunto que reunió el formato de gran producción con espacios tradicionales como peñas, fogones y propuestas gastronómicas en un predio recuperado en Villa Soldati.

Durante las dos jornadas, el festival contó con cuatro escenarios —entre ellos La Pulpeña, el escenario Pampa y dos escenarios principales— y reunió a figuras de distintas generaciones, desde referentes históricos como El Chaqueño Palavecino, Víctor Hugo Godoy de Los Cuatro de Córdoba y Roberto Pérez de Por Siempre Tucu, hasta artistas más jóvenes como Nacho Cuellar, además de nombres como Los Tekis y Los Galleguillos.