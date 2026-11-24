La Justicia de la provincia de Córdoba investiga un posible ataque homofóbico que tuvo lugar el pasado domingo por la madrugada. En este contexto, un joven ha sido detenido y se prevé que ocho adolescentes enfrenten cargos en la causa.

El incidente ocurrió en Despeñaderos, específicamente en la avenida San Martín, donde Nicolás Maldonado, de 32 años, denunció haber sido agredido junto a su pareja por un grupo de jóvenes.

Según su relato, los chicos estaban involucrados en una pelea y, al intentar separarlos, comenzaron a insultarlo por su orientación sexual y a golpearlo.

"Me contesta la misma chica por la que yo estaba queriendo intervenir diciéndome ‘qué mierda me meto yo’. Le dije que me estaba por meter para saber qué le había dicho, nada más", expresó Maldonado en una entrevista con el medio El DoceTv.

La situación se tornó violenta rápidamente: "Me dice ‘vos callate la boca, viejo’ y me empieza a decir ‘puto’, ‘maricón’. Ahí se me asoma un chico por atrás, me pega una trompada. Yo reacciono y le pegué, ahí se me vino la multitud”, relató.

El ataque fue presenciado por testigos y posteriormente difundido en redes sociales, lo que facilitó la identificación de los implicados, incluidos varios menores.

Tras diversas investigaciones, la Policía de la Departamental Santa María logró detener a un joven de 18 años, acusado de lesiones leves doblemente calificadas.

Además, el informe policial indica que ocho adolescentes, con edades entre 14 y 15 años, han sido citados y enfrentarán cargos en la misma causa.

La Municipalidad de Despeñaderos emitió un comunicado en respuesta a la agresión, donde expresa: "Repudiamos todo acto de violencia y discriminación".

El comunicado detalla: "En la madrugada del domingo un vecino fue atacado con golpes e insultos por un grupo de jóvenes. Como comunidad no debemos, ni podemos, mirar para otro lado. Expresamos nuestro más enérgico repudio a estos hechos; ningún acto violento, de odio o discriminación tiene lugar en nuestra localidad".

La municipalidad reafirmó su compromiso con la construcción de una comunidad basada en el respeto y la tolerancia, y aseguró que los equipos técnicos están colaborando con las autoridades judiciales y policiales en la investigación.

Por último, el comunicado hace un llamado a las familias de Despeñaderos para reflexionar sobre la importancia de la convivencia pacífica y rechazar todo acto de violencia y discriminación.