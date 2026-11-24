El expresidente del Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS), Santiago Pinsiroli, desafió públicamente al intendente de Córdoba, Daniel Passerini, a entregar sus teléfonos celulares a la Justicia para determinar si existieron comunicaciones y presiones vinculadas con el pago de horas extras en el organismo municipal.

A través de su cuenta en la red social X, el exfuncionario respondió a las declaraciones del jefe municipal, quien rechazó las acusaciones en su contra y anunció que presentará una querella por calumnias e injurias. "El intendente habla después de tanto tiempo y elige descalificar en lugar de rendir cuentas", expresó Pinsiroli.

En ese marco, propuso que ambos se sometan a una pericia judicial para esclarecer las diferencias entre sus versiones sobre los hechos denunciados.

"Desafío público al intendente: entreguemos los dos los teléfonos a la Justicia. Que un peritaje oficial demuestre quién miente, si existieron las llamadas, los encuentros (de hecho fui antes del horario previsto) y las presiones por las liquidaciones de noviembre", escribió.

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El intendente habla después de tanto tiempo y elige descalificar en lugar de rendir cuentas. ?Desafío público al intendente: entreguemos los dos los teléfonos a la Justicia. Que un peritaje oficial demuestre quién miente, si existieron las llamadas, los encuentros (de hecho fui antes del horario previsto) y las presiones por las liquidaciones de noviembre. ?Porque una cosa es lo que se repite ante los medios y otra muy distinta es lo que se sostiene en la fiscalía. ?De un lado las pruebas; del otro, relatos. Veamos quién sostiene su versión frente a los fiscales. Lo que quedo claro es que quiere pelear conmigo no con el Surrbac, una pena. — Santiago Pinsiroli (@SantiPinsiroli) November 24, 2026

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El planteo se produjo después de que Passerini negara haber ejercido presiones sobre el extitular del COyS para autorizar el pago de horas extras presuntamente irregulares.

En declaraciones televisivas, el intendente sostuvo que le había solicitado a Pinsiroli que actuara conforme a derecho y aseguró que nunca lo había extorsionado. También cuestionó su desempeño al frente del organismo y lo calificó de "mentiroso".

Ante esas afirmaciones, Pinsiroli insistió en que la controversia debe resolverse mediante las pruebas que se incorporen a la investigación judicial. "Porque una cosa es lo que se repite ante los medios y otra muy distinta es lo que se sostiene en la fiscalía", manifestó.

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Y agregó: "De un lado las pruebas; del otro, relatos. Veamos quién sostiene su versión frente a los fiscales".

El exfuncionario también cuestionó la posición del intendente frente al Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), organización involucrada en el conflicto por las liquidaciones salariales. "Lo que quedó claro es que quiere pelear conmigo, no con el Surrbac, una pena", concluyó.

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• La investigación judicial y el cambio de autoridades

El intercambio de acusaciones se produce después de que Passerini dispusiera la remoción de Pinsiroli y del resto del directorio del COyS, en medio de una investigación por presuntas irregularidades en el pago de horas extras.

La causa está a cargo del fiscal Anticorrupción, Matías Bornancini, y se inició a partir de denuncias presentadas por el propio expresidente del ente.

Pinsiroli sostuvo que recibió presiones para autorizar liquidaciones que consideraba irregulares, mientras que el Ejecutivo municipal rechazó esas acusaciones y aseguró que las horas extras deben abonarse únicamente cuando corresponda.

La Municipalidad también anunció una auditoría externa para revisar el funcionamiento administrativo, financiero y operativo del organismo, cuya nueva conducción quedó a cargo de Maximiliano Valle. Además, el Ejecutivo informó que buscará constituirse como querellante en la investigación judicial.

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