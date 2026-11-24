Pinsiroli desafió a Passerini a entregar sus teléfonos a la Justicia: "Veamos quién miente"
El expresidente del COyS respondió a las declaraciones del intendente de Córdoba y propuso un peritaje de ambos celulares para esclarecer las presuntas presiones por el pago de horas extras. También cuestionó su postura frente al Surrbac.
24/11/2026 | 15:03Redacción Cadena 3
FOTO: Santiago Pinsiroli, director del Córdoba Obras y Servicios de Córdoba (COyS).
El expresidente del Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS), Santiago Pinsiroli, desafió públicamente al intendente de Córdoba, Daniel Passerini, a entregar sus teléfonos celulares a la Justicia para determinar si existieron comunicaciones y presiones vinculadas con el pago de horas extras en el organismo municipal.
A través de su cuenta en la red social X, el exfuncionario respondió a las declaraciones del jefe municipal, quien rechazó las acusaciones en su contra y anunció que presentará una querella por calumnias e injurias. "El intendente habla después de tanto tiempo y elige descalificar en lugar de rendir cuentas", expresó Pinsiroli.
En ese marco, propuso que ambos se sometan a una pericia judicial para esclarecer las diferencias entre sus versiones sobre los hechos denunciados.
"Desafío público al intendente: entreguemos los dos los teléfonos a la Justicia. Que un peritaje oficial demuestre quién miente, si existieron las llamadas, los encuentros (de hecho fui antes del horario previsto) y las presiones por las liquidaciones de noviembre", escribió.
/Inicio Código Embebido/
El intendente habla después de tanto tiempo y elige descalificar en lugar de rendir cuentas.
?Desafío público al intendente: entreguemos los dos los teléfonos a la Justicia. Que un peritaje oficial demuestre quién miente, si existieron las llamadas, los encuentros (de hecho fui antes del horario previsto) y las presiones por las liquidaciones de noviembre.
?Porque una cosa es lo que se repite ante los medios y otra muy distinta es lo que se sostiene en la fiscalía.
?De un lado las pruebas; del otro, relatos. Veamos quién sostiene su versión frente a los fiscales.
Lo que quedo claro es que quiere pelear conmigo no con el Surrbac, una pena.— Santiago Pinsiroli (@SantiPinsiroli) November 24, 2026
/Fin Código Embebido/
El planteo se produjo después de que Passerini negara haber ejercido presiones sobre el extitular del COyS para autorizar el pago de horas extras presuntamente irregulares.
En declaraciones televisivas, el intendente sostuvo que le había solicitado a Pinsiroli que actuara conforme a derecho y aseguró que nunca lo había extorsionado. También cuestionó su desempeño al frente del organismo y lo calificó de "mentiroso".
Ante esas afirmaciones, Pinsiroli insistió en que la controversia debe resolverse mediante las pruebas que se incorporen a la investigación judicial. "Porque una cosa es lo que se repite ante los medios y otra muy distinta es lo que se sostiene en la fiscalía", manifestó.
/Inicio Código Embebido/
Escándalo en Córdoba. Quién es Maximiliano Valle, el nuevo presidente del COyS y exsecretario de Passerini
El funcionario de 46 años integró el directorio de Tamse y trabajó junto al intendente en Provincia. Asume tras la remoción de Santiago Pinsiroli, en medio de una investigación por presuntas irregularidades en el pago de horas extras.
/Fin Código Embebido/
Y agregó: "De un lado las pruebas; del otro, relatos. Veamos quién sostiene su versión frente a los fiscales".
El exfuncionario también cuestionó la posición del intendente frente al Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), organización involucrada en el conflicto por las liquidaciones salariales. "Lo que quedó claro es que quiere pelear conmigo, no con el Surrbac, una pena", concluyó.
/Inicio Código Embebido/
Escándalo en Córdoba. Escándalo en el Coys: Pinsiroli acusó a Passerini y lo desafió a debatir cara a cara
El exdirector del ente aseguró que lo echaron por rechazar horas extras irregulares, desafió al intendente a debatir y dijo que ya presentó pruebas en Anticorrupción.
/Fin Código Embebido/
• La investigación judicial y el cambio de autoridades
El intercambio de acusaciones se produce después de que Passerini dispusiera la remoción de Pinsiroli y del resto del directorio del COyS, en medio de una investigación por presuntas irregularidades en el pago de horas extras.
La causa está a cargo del fiscal Anticorrupción, Matías Bornancini, y se inició a partir de denuncias presentadas por el propio expresidente del ente.
Pinsiroli sostuvo que recibió presiones para autorizar liquidaciones que consideraba irregulares, mientras que el Ejecutivo municipal rechazó esas acusaciones y aseguró que las horas extras deben abonarse únicamente cuando corresponda.
La Municipalidad también anunció una auditoría externa para revisar el funcionamiento administrativo, financiero y operativo del organismo, cuya nueva conducción quedó a cargo de Maximiliano Valle. Además, el Ejecutivo informó que buscará constituirse como querellante en la investigación judicial.
/Inicio Código Embebido/
Escándalo en Córdoba. Passerini removió al directorio del COyS, designó nuevas autoridades y ordenó una auditoría
El intendente dispuso el desplazamiento de Santiago Pinsiroli y nombró a Maximiliano Valle al frente del organismo. La decisión se tomó tras detectar irregularidades y problemas en la prestación de servicios.
/Fin Código Embebido/
-
Lectura rápida
¿Quién desafió al intendente de Córdoba? Santiago Pinsiroli desafió públicamente al intendente Daniel Passerini a entregar sus teléfonos celulares a la Justicia.
¿Qué acusaciones se realizaron? Pinsiroli acusó a Passerini de presiones relacionadas con el pago de horas extras en el COyS.
¿Cuándo se produjo el intercambio de acusaciones? El intercambio de acusaciones se produjo tras la remoción de Pinsiroli por Passerini.
¿Dónde se llevará a cabo la investigación? La investigación está a cargo del fiscal Anticorrupción Matías Bornancini.
¿Por qué se está realizando una auditoría externa? La Municipalidad anunció una auditoría externa para revisar el funcionamiento del COyS tras las denuncias de irregularidades.