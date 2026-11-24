Sofía Wiñazki inaugura una muestra de acuarelas inspirada en el Mundial 2026
Será el jueves 26 de noviembre, a las 18hs, en la Planta Baja del Centro Cultural de la UNC. La muestra se llama "No me arrepiento de este amor".
24/11/2026 | 14:27Redacción Cadena 3
FOTO: Sofía Wiñazki inaugura una muestra de acuarelas inspirada en el Mundial 2026.
El jueves 26 de noviembre, a las 18hs, en la Planta Baja del Centro Cultural de la UNC (Obispo trejo 314) inaugura No me arrepiento de este amor, una muestra de Sofía Wiñazki que propone un recorrido por algunas de las imágenes más icónicas del Mundial 2026, a través de acuarelas que retratan gestos, celebraciones, tensiones y emociones de los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección argentina.
A partir de imágenes que recorrieron pantallas de todo el mundo, Wiñazki traslada al pincel aquellos momentos en los que los protagonistas soltaron su animal interior o improvisaron, ante la mirada global, sus propias formas de representar la gloria y la derrota.
En ese pasaje de la alta definición de las cámaras a la acuarela, las escenas se transforman, adquieren otra sensibilidad y se convierten en memoria, en una suerte de memorabilia de una idea de argentinidad. El texto curatorial de Esteban Schmidt acompaña esta propuesta desde una mirada que reconoce en las gestualidades, los rituales y las exageraciones propias del fervor futbolero una manera de construir identidad.
La selección, sus jugadores y el acompañamiento popular condensan una forma de creer, de sentir y de narrar aquello que nos atraviesa como comunidad: esa convicción de que la adversidad puede volvernos inolvidables. No me arrepiento de este amor recupera así las imágenes de un Mundial que, más allá de sus resultados, dejó la autoestima allá arriba y se inscribe en la historia colectiva a través de la emoción, el recuerdo y la pintura.
Lectura rápida
¿Qué se inaugura el 26 de noviembre? Se inaugura la muestra No me arrepiento de este amor de Sofía Wiñazki.
¿Dónde se llevará a cabo la muestra? En la Planta Baja del Centro Cultural de la UNC, ubicado en Obispo trejo 314.
¿Cuál es el enfoque de la muestra? La muestra presenta acuarelas que retratan momentos icónicos del Mundial 2026 y las emociones de los jugadores de la Selección argentina.
¿Quién acompaña la propuesta con un texto curatorial? El texto curatorial es de Esteban Schmidt.
¿Qué busca transmitir la muestra? La muestra busca reflejar la construcción de identidad a través del fervor futbolero y la memoria colectiva.