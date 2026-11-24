El jueves 26 de noviembre, a las 18hs, en la Planta Baja del Centro Cultural de la UNC (Obispo trejo 314) inaugura No me arrepiento de este amor, una muestra de Sofía Wiñazki que propone un recorrido por algunas de las imágenes más icónicas del Mundial 2026, a través de acuarelas que retratan gestos, celebraciones, tensiones y emociones de los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección argentina.

A partir de imágenes que recorrieron pantallas de todo el mundo, Wiñazki traslada al pincel aquellos momentos en los que los protagonistas soltaron su animal interior o improvisaron, ante la mirada global, sus propias formas de representar la gloria y la derrota.

En ese pasaje de la alta definición de las cámaras a la acuarela, las escenas se transforman, adquieren otra sensibilidad y se convierten en memoria, en una suerte de memorabilia de una idea de argentinidad. El texto curatorial de Esteban Schmidt acompaña esta propuesta desde una mirada que reconoce en las gestualidades, los rituales y las exageraciones propias del fervor futbolero una manera de construir identidad.

La selección, sus jugadores y el acompañamiento popular condensan una forma de creer, de sentir y de narrar aquello que nos atraviesa como comunidad: esa convicción de que la adversidad puede volvernos inolvidables. No me arrepiento de este amor recupera así las imágenes de un Mundial que, más allá de sus resultados, dejó la autoestima allá arriba y se inscribe en la historia colectiva a través de la emoción, el recuerdo y la pintura.