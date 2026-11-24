Maxi Rodríguez publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales luego de la derrota por 4-2 ante Gimnasia en La Plata. Criticó el protagonismo de los jueces y cuestionó que las discusiones previas a los partidos estén centradas en quién será el árbitro.

“Ya no nos preguntamos más contra quién nos toca jugar o cómo vamos a hacer la táctica para ganar, ahora nos preguntamos quién es el árbitro del partido”, escribió Rodríguez en una historia de Instagram. Y agregó: “Ya no hablamos más de qué bien jugó el 10 o qué bien jugó el 5. Ahora la figura de los partidos son los árbitros”.

El mensaje apareció después de un encuentro marcado por las polémicas. Newell’s sufrió las expulsiones de Jerónimo Russo y Martín Ortega durante el partido y también reclamó una segunda tarjeta amarilla para Germán Conti. Las decisiones de Nicolás Ramírez generaron fuertes cuestionamientos en el equipo rosarino.

La eliminación en los octavos de final del Torneo Clausura terminó con un clima de tensión que continuó después del pitazo final, cuando futbolistas de ambos equipos protagonizaron incidentes. El árbitro expulsó a otros tres jugadores tras los enfrentamientos: Gabriel Arias y Lucas Carrizo, de Newell’s, y Harlen Castillo, de Gimnasia.