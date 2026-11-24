Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe eligieron por unanimidad a Daniel Aníbal Erbetta como presidente del máximo tribunal provincial para el período 2027. La decisión se tomó durante una reunión de acuerdo realizada este martes al mediodía.

Erbetta asumirá el próximo 1° de diciembre, tras la jubilación ordinaria del actual titular de la Corte, Rafael Francisco Gutiérrez. Su mandato al frente del cuerpo se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.

La designación fue aprobada por los ministros Roberto Falistocco, Jorge Baclini, Rubén Weder, Diego Maciel y Margarita Zabalza, junto con el actual presidente, Rafael Gutiérrez.

De esta manera, Erbetta quedará a cargo de la conducción del Poder Judicial santafesino durante 2027, en una renovación de autoridades que se produce a partir de la salida de Gutiérrez.