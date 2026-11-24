El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, designó a Maximiliano Marcelo Valle como nuevo presidente del Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS), en reemplazo de Santiago Pinsiroli, desplazado este lunes junto con el resto del directorio del organismo municipal.

Valle, de 46 años, cuenta con una trayectoria en la administración pública provincial y municipal, y mantiene un vínculo laboral con Passerini desde hace más de dos décadas.

Entre 2005 y 2007 fue secretario privado del actual intendente, durante su desempeño como ministro en el Gobierno de Córdoba.

Previamente, entre 2004 y 2005, trabajó en el área de liquidación de sueldos del Ministerio de Educación provincial.

Posteriormente, desde 2007 hasta 2011, se desempeñó como director de Coordinación Administrativa de Bloques Parlamentarios en la Legislatura de Córdoba.

Entre sus antecedentes también figura el cargo de director general de Gestión Financiera y Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Social provincial. Más recientemente, Valle integró el directorio de la empresa municipal de transporte TAMSE, cargo que ocupaba hasta su designación al frente del COyS.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• El cambio de autoridades en medio de una investigación judicial

La llegada de Valle se produce después de que Passerini dispusiera la remoción de Pinsiroli, quien había presentado denuncias judiciales por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos y la liquidación de horas extras dentro del organismo.

De acuerdo con lo denunciado por el exfuncionario, de unas 4.500 horas extras correspondientes a octubre, solamente alrededor de 500 contarían con la documentación necesaria para justificar su pago.

Las aproximadamente 4.000 horas restantes representan un monto cercano a los 155 millones de pesos, según las cifras expuestas por Pinsiroli, quien aseguró haberse negado a autorizar esas liquidaciones.

El extitular del COyS también denunció presiones del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) y sostuvo que el propio Passerini le había solicitado avanzar con el pago de las horas cuestionadas.

Desde la Municipalidad rechazaron esa acusación y aseguraron que no se ordenó autorizar pagos indebidos.

En ese contexto, también se difundió un audio atribuido al dirigente sindical Mauricio Saillén, en el que hace referencia a conversaciones con el intendente sobre las horas extras reclamadas.

La investigación está a cargo del fiscal Anticorrupción Matías Bornancini, después de que las denuncias fueran tramitadas inicialmente en la fiscalía de Enrique Gavier.

La causa motivó allanamientos en dependencias del COyS, instalaciones del Surrbac y domicilios particulares vinculados con las actuaciones judiciales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Los fondos destinados a salarios y las horas extras

Otro de los aspectos bajo cuestionamiento es el costo salarial del organismo. El COyS destina aproximadamente 11.000 millones de pesos mensuales a los costos salariales de unos 1.600 trabajadores.

La cifra incluye no solamente las remuneraciones, sino también los aportes y contribuciones correspondientes, por lo que no representa el dinero que recibe cada empleado.

Asimismo, según las denuncias de Pinsiroli, las horas extras cuestionadas se concentrarían en un grupo de entre 80 y 100 trabajadores. Los casos de liquidaciones mensuales alcanzan los 22 millones de pesos, incluyendo salarios, cargas y adicionales por horas extras.

La Justicia deberá determinar si existieron irregularidades en esas liquidaciones y establecer las eventuales responsabilidades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• La auditoría y la nueva conducción

La designación de Valle quedó enmarcada en el decreto 316, mediante el cual Passerini dispuso la renovación de las autoridades y una auditoría externa sobre el funcionamiento del COyS.

El procedimiento revisará los circuitos administrativos, el cumplimiento de los objetivos presupuestarios, la situación salarial y las horas extras pendientes de pago.

Además, la nueva conducción deberá normalizar la actividad operativa del ente, que en las últimas semanas registró dificultades para cumplir con determinados servicios de limpieza urbana.

El recambio se produce mientras continúa la investigación judicial y permanece pendiente la resolución del conflicto por las horas adicionales reclamadas por los trabajadores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Guillermo López.