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El riesgo país de Argentina sube 1.108 puntos en la apertura de la rueda de este martes, ante un escenario global de nuevo en negativo luego de la fuerte suba de la jornada anterior.

El indicador soberano avanza 76 unidades con relación al cierre del lunes. Ayer se produjo una euforia global con avances muy fuertes de acciones que impactó en el valor de los bonos argentinos y produjo una baja del riesgo país.

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Pero una aparente toma de ganancias hace que este martes los mismos indicadores que generaron el avance hoy se deterioren y arrastran la caída.

El mercado argentino reabre este martes luego del feriado nacional del lunes 23 de noviembre.