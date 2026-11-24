El riesgo país supera los 1.100 puntos: la caída global golpea a los bonos argentinos
El indicador de JP Morgan escala 76 unidades, a 1.108 puntos.
24/11/2026 | 12:24Redacción Cadena 3
FOTO: El riesgo país abre al alza.
El riesgo país de Argentina sube 1.108 puntos en la apertura de la rueda de este martes, ante un escenario global de nuevo en negativo luego de la fuerte suba de la jornada anterior.
El indicador soberano avanza 76 unidades con relación al cierre del lunes. Ayer se produjo una euforia global con avances muy fuertes de acciones que impactó en el valor de los bonos argentinos y produjo una baja del riesgo país.
/Inicio Código Embebido/
Mercados al rojo vivo. El dólar superó los $1.600 en el Banco Nación y alcanzó valores récord en todos los mercados
La cotización minorista llegó a $1.610 y el dólar blue trepó a $1.690. El mayorista avanzó hasta los $1.590, mientras que el contado con liquidación superó los $1.800.
/Fin Código Embebido/
Pero una aparente toma de ganancias hace que este martes los mismos indicadores que generaron el avance hoy se deterioren y arrastran la caída.
El mercado argentino reabre este martes luego del feriado nacional del lunes 23 de noviembre.
Lectura rápida
1. ¿Qué sucedió con el riesgo país de Argentina?
Subió 1.054 puntos en la apertura de la rueda de este martes.
2. ¿Cuánto avanzó el indicador soberano en relación al cierre del lunes?
Avanzó 19 unidades con relación al cierre del lunes.
3. ¿Qué ocurrió en el mercado global el día anterior?
Se produjo una euforia global con avances muy fuertes de acciones.
4. ¿Qué provocó la baja del riesgo país el día anterior?
Los avances de acciones impactaron en el valor de los bonos argentinos.
5. ¿Por qué reabre el mercado argentino este martes?
Reabre luego del feriado nacional del lunes 23 de noviembre.