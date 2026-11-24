FOTO: Avengers: Doomsday: todo lo que revela el nuevo tráiler sobre la trama y personajes

Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- Se lanzó un nuevo tráiler de la tan esperada película Avengers: Doomsday, elevando las expectativas por su estreno, programado para el próximo 17 de diciembre en Argentina. Este adelanto permite vislumbrar parte de la trama que se había mantenido en secreto durante meses.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el único aspecto confirmado desde el inicio es el regreso de Robert Downey Jr. al universo cinematográfico de Marvel, quien había dejado su papel de superhéroe en la última entrega, ahora interpretando al villano Doctor Doom.

Recientemente, se han revelado más personajes que formarán parte de esta película, la cual cuenta con un presupuesto de 700 millones de dólares, según reportes de varios medios. Para evitar pérdidas, se estima que la película debería generar al menos 1500 millones de dólares en taquilla.

¿De qué trata Avengers: Doomsday?

El tráiler final se centra en un retirado Steve Rogers, quien ha dejado atrás su papel como Capitán América para perseguir su sueño de formar una familia con Peggy Carter, tal como se muestra al final de Avengers: Endgame.

En medio de su crisis existencial, producto de renunciar a los Vengadores y la culpa por ocultarle a su hijo su verdadera identidad, Steve se ve interrumpido por la llegada de la nave espacial de Los 4 Fantásticos.

"No sabíamos que esas decisiones tendrían consecuencias" es una de las frases que resuena en el adelanto. Así, el ex Capitán América deberá afrontar las repercusiones de sus deseos y la llegada a una nueva realidad que ha alterado el mundo.

Al final del tráiler se puede observar un breve avance de la batalla final contra Doctor Doom y el esperado cruce con los X-Men.

¿Qué superhéroes aparecen en el tráiler de Avengers: Doomsday?

En los primeros minutos, se presentan a Steve Rogers, los Cuatro Fantásticos —compuestos por Mister Fantastic, Mujer Invisible, Antorcha Humana y La Mole— y un Thor recuperado.

Asimismo, los X-Men que se ven en el adelanto incluyen a Cíclope, quien lidera el grito de batalla "¡A mí, mis X-Men!", junto a Magneto, Bestia, Mística, Nightcrawler y Gambito.

También hacen su aparición el Soldado del Invierno, Shang-Chi, Black Panther / Shuri, Yelena Belova y Kate Bishop.