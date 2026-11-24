Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe
en el día de hoy.
Ahora
En este momento, el cielo en Santa Fe
se presenta con nubes dispersas
. La temperatura actual es de 25°, con una sensación térmica de 25°. La humedad se encuentra en un 62%, lo que genera un ambiente algo cálido. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el sur, con una presión atmosférica de 1009 hPa.
El clima hoy martes 24 de noviembre
Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 25°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo con nubes dispersas
, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado. La humedad se mantendrá en niveles moderados y la visibilidad será excelente, sin probabilidades de lluvia.
Pronóstico extendido
En los próximos días, el clima en Santa Fe
seguirá variando. El miércoles 25 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 26, la mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 33°, con cielo cubierto. Para el viernes 27, se prevé una mínima de 21° y una máxima de 29°, también con cielo cubierto. El sábado 28, la mínima será de 16° y la máxima de 34°, con cielo despejado. Finalmente, el domingo 29, se espera una mínima de 18° y una máxima de 35°, con cielo despejado.