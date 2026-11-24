Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo ense presenta con. La temperatura actual es de 25°, con una sensación térmica de 25°. La humedad se encuentra en un 62%, lo que genera un ambiente algo cálido. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el sur, con una presión atmosférica de 1009 hPa.

El clima hoy martes 24 de noviembre

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 25°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo con, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado. La humedad se mantendrá en niveles moderados y la visibilidad será excelente, sin probabilidades de lluvia.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enseguirá variando. El miércoles 25 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 26, la mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 33°, con cielo cubierto. Para el viernes 27, se prevé una mínima de 21° y una máxima de 29°, también con cielo cubierto. El sábado 28, la mínima será de 16° y la máxima de 34°, con cielo despejado. Finalmente, el domingo 29, se espera una mínima de 18° y una máxima de 35°, con cielo despejado.