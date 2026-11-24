Este martes 24 de noviembre, el clima en Tucumán se caracteriza por un ambiente fresco y lluvioso. Actualmente, se registran lluvias ligeras, con una temperatura de 19°. La sensación térmica es similar, mientras que la humedad alcanza un 88%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la región. La visibilidad es de 4000 metros y el viento sopla desde el sur a una velocidad de 4 m/s.

En cuanto a las temperaturas, se espera que la mínima del día sea de 18° y la máxima alcance los 22°. A lo largo de la jornada, las condiciones de lluvia persistirán, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las horas de la tarde. La presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa, lo que indica un día estable, aunque húmedo. La combinación de alta humedad y temperaturas relativamente bajas puede hacer que la sensación térmica se mantenga constante.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. Mañana, miércoles 25 de noviembre, se anticipan lluvias ligeras con una mínima de 18° y una máxima de 20°. El jueves 26, el clima mejorará con cielos nublados y temperaturas que oscilarán entre 18° y 27°. Para el fin de semana, se prevé un aumento significativo en las temperaturas, alcanzando máximas de hasta 35°.