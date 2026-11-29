FOTO: El traslado se realizó desde Bouwer a Cruz del Eje.

FOTO: El traslado se realizó desde Bouwer a Cruz del Eje.

El Servicio Penitenciario de Córdoba trasladó a 127 internos condenados con sentencia firme desde la cárcel de Bouwer al Complejo Carcelario N° 2 de Cruz del Eje. El operativo se concretó el sábado y se enmarcó en las medidas adoptadas por la provincia ante la Emergencia Penitenciaria.

La decisión apunta a mejorar la distribución de las plazas de alojamiento y los recursos operativos, frente a la creciente sobrepoblación registrada en el Complejo Carcelario N° 1 "Rvdo. Francisco Luchesse", de Bouwer.

Según informaron desde el Gobierno provincial, los internos trasladados reúnen los criterios criminológicos y de agrupabilidad para continuar el Período de Tratamiento en el establecimiento de destino, donde se realizarán los estudios e intervenciones correspondientes.

Además, la reubicación busca separar a personas consideradas de alto perfil de riesgo para evitar que se concentren y puedan conformar redes delictivas.

Un operativo con más de 620 efectivos

Para concretar el traslado hacia el Complejo Carcelario N° 2 "Adj. Andrés Abregú", de Cruz del Eje, el Servicio Penitenciario desplegó más de 620 efectivos de ambos establecimientos y una flota de 20 vehículos de transporte y apoyo.

También participaron grupos especiales y tácticos, la Unidad de Control Penitenciario, personal de guardia, las áreas de Traslado y Canes, y equipos administrativos y de salud. El procedimiento contó, además, con la colaboración de efectivos de la Policía de Córdoba, del grupo S.E.O.M. y de la Policía Caminera.

La secretaria general de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Justicia, Nadia Fernández, destacó que el procedimiento se desarrolló sin incidentess.

"Se hizo efectivo, por parte del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba, el traslado de 127 internos condenados desde el Complejo Carcelario de Bouwer hacia el establecimiento penitenciario de Cruz del Eje. Se trató de un operativo complejo, pero planificado y ejecutado sin ningún incidente", afirmó.

La funcionaria precisó que entre los trasladados hay personas con condenas por delitos de extrema gravedad, como homicidios, narcotráfico y delitos contra la integridad sexual. Según explicó, la naturaleza de los delitos, las evaluaciones criminológicas y la magnitud de las penas requieren un régimen de máxima seguridad.

La prevención de conflictos durante el fin de año

Desde el Gobierno provincial señalaron que la medida también busca anticiparse a un período considerado crítico para la seguridad penitenciaria: la proximidad de las fiestas de fin de año y la feria judicial de enero, etapas en las que históricamente se registra una mayor conflictividad en los establecimientos.

Para garantizar la custodia durante el desplazamiento se desplegaron grupos tácticos especiales, cápsulas de seguridad en ruta y un sistema de monitoreo permanente.

"Esta medida responde a los criterios legales de clasificación y progresividad penitenciaria. Sabemos lo que los cordobeses esperan de las instituciones: que quienes cometieron los delitos más graves cumplan su condena bajo el régimen más estricto. Este operativo es una respuesta concreta para cuidar la seguridad de todos, adentro y afuera de las cárceles", concluyó Fernández.