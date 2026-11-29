FOTO: Xuxa fue anunciada para 2027 en Argentina y crece la expectativa por su regreso

Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- La artista brasileña Xuxa ha sido anunciada como figura exclusiva de Telefe para 2027, a través de una publicación que realizó junto a Fénix Entertainment, lo que ha generado una ola de expectativas sobre su regreso a la Argentina.

La novedad fue revelada el sábado durante la transmisión de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes, cuando la señal televisiva emitió un video con imágenes de la artista y la leyenda "Xuxa Argentina 2027" y "Artista exclusiva".

El anuncio estuvo acompañado por la canción "Luna de Cristal", la versión en español de uno de sus temas más emblemáticos, y una nave espacial que sobrevoló distintos puntos de Buenos Aires hasta llegar a la sede del canal.

Aunque no se brindaron detalles sobre la forma en que se llevará a cabo su participación ni se adelantaron posibles presentaciones, la noticia reavivó el interés del público argentino por la artista y sus intenciones de reencontrarse con sus seguidores.

En este contexto, Xuxa ya había expresado su deseo de que su gira de despedida, titulada "El último vuelo de la nave", incluyera a Argentina como destino final. En 2024, al referirse a este proyecto, mencionó: "Estamos preparando una gira que nos gustaría hacer en 10, 12 lugares del Brasil y por último en Argentina, y será el último vuelo de la nave".

Además, la artista había compartido en sus redes sociales recuerdos de su relación con el país, publicando imágenes de una de sus presentaciones en el estadio de Vélez Sarsfield y afirmando: "Luego estaré en mi Argentina, que yo amo".