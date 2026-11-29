Julia Calderón es una de las jóvenes promesas de la música clásica cordobesa. Nacida en Córdoba capital en 2007, se destaca como primera flauta de la Orquesta Académica del Teatro del Libertador General San Martín, un espacio en el que desarrolla su formación y su carrera musical.

La intérprete visitó los estudios de Cadena 3, donde deleitó con su talento y mostró su destreza con el instrumento. Su participación reciente en el concierto de Darío Volonté y Vera Jurcinovic en el Teatro del Libertador también permitió apreciar su recorrido artístico.

“Empecé mis estudios en el Conservatorio Félix T. Garzón de Ciudad de las Artes a los siete años, gracias a mi papá, Cristian, y mi mamá, Mariana, que siempre me acompañaron. Actualmente curso el primer año de la licenciatura y tengo 19 años”, contó Julia en "Amamos los Domingos".

Una formación musical desde la infancia

Calderón comenzó sus estudios de flauta traversa durante la niñez, en el Conservatorio Superior de Música Félix T. Garzón y en la Academia del Centro Cultural Manuel de Falla, donde recibió la guía de la profesora Ana María Centeno.

En 2021, con apenas 14 años, ingresó como primera flauta a la Orquesta Académica Juvenil del Teatro del Libertador, una experiencia que marcó un paso importante en su desarrollo musical.

Experiencia como solista

A lo largo de su recorrido, también participó en conciertos destacados como solista. Entre sus interpretaciones figura el Concierto para dos flautas y orquesta, de Domenico Cimarosa.

Con una formación que comenzó en la infancia y el acompañamiento de su familia, Julia continúa construyendo su camino en la música clásica, con un lugar destacado dentro de una de las principales instituciones musicales de Córdoba.

Entrevista de Chema Forte