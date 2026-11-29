“Quiero que Fuerza Mayor contribuya a instalar una idea sencilla pero transformadora: envejecer no significa dejar de crear”. Con esa convicción, Lukas Esquivel, director y asesor de la fundación cordobesa Fuerza Mayor, impulsa un proyecto que busca cambiar la mirada social sobre la vejez y reivindicar el lugar de las personas mayores en la cultura.

La iniciativa acaba de recibir un importante reconocimiento: fue seleccionada entre los ocho Abanderados de la Argentina Solidaria, una distinción impulsada por la Fundación Noble que destaca a personas comprometidas con el trabajo social.

Fuerza Mayor nació en Córdoba en 2015 como un taller de círculo de tambores para personas mayores. Con el tiempo, aquella propuesta musical se transformó en un proyecto cultural, artístico, social y comunitario. En 2023 se constituyó como fundación y amplió sus actividades con un objetivo central: que las personas mayores no sean solamente destinatarias de propuestas, sino protagonistas, creadoras y participantes activas de la sociedad.

Cambiar la mirada sobre la vejez

En su visita a Cadena 3, Esquivel explicó que el trabajo de la fundación también busca cuestionar los prejuicios que todavía persisten sobre el envejecimiento.

“Envejecer no significa dejar de crear. Es una cuestión contracultural lo que buscamos. El papa León nos trajo el mensaje de la cultura del descarte y muchas veces se pondera la juventud, mientras que la vejez se asocia casi exclusivamente a la pérdida”, reflexionó en su visita a "Amamos los Domingos", de Cadena 3.

En ese sentido, cuestionó la idea de que el bienestar durante la vejez deba medirse en función de cuánto se parece una persona a alguien joven.

“Nos hicieron creer que al envejecer nos vamos apagando, y aparece la juventud sobrevalorada y una vejez poco deseada. Sentirnos bien a los 60, 70 u 80 años lo asociamos a sentirnos jóvenes. Permanentemente se vincula el bienestar de esa etapa de la vida con la juventud. Es una situación que tratamos de hackear”, explicó.

La propuesta, aclaró, no pretende romantizar la vejez ni desconocer sus dificultades, sino reconocer que el paso del tiempo no debería implicar renunciar a los proyectos, los deseos, los desafíos ni al protagonismo social.

Tambores, escenarios y oportunidades

Actualmente, más de 120 personas de entre 60 y 90 años participan semanalmente de las actividades de Fuerza Mayor. Unas 80 integran el Círculo de Tambores, una experiencia que les permite desarrollar su expresión artística y presentarse en escenarios de distintos puntos de Córdoba.

La fundación también impulsa Siembra de Tambores, un proyecto dedicado a fabricar instrumentos musicales para instituciones de bajos recursos. Hasta el momento, ya entregaron más de 1.000 tambores.

En 2026, además, abrió al público la Diplomatura en Arte Comunitario, Vejez y Transformación Social, una propuesta de formación destinada a promover la producción cultural y artística de las personas mayores.

“Estar acá fue volver a mi primera infancia”

El impacto de la iniciativa también se refleja en las experiencias de quienes participan. Una de las integrantes de Fuerza Mayor compartió en Cadena 3 su mirada sobre el espacio y el lugar que ocupa el juego en esta etapa de la vida.

“Hay que aprender a vivir. Estar acá fue volver a mi primera infancia, cuando me la pasaba jugando”, expresó.

Ese espíritu atraviesa el trabajo de la fundación: generar espacios donde las personas mayores puedan encontrarse, crear, aprender y compartir, sin que la edad sea un límite para la expresión artística.

Desde Córdoba, Fuerza Mayor busca instalar una idea que desafía los prejuicios: la vejez también puede ser una etapa de descubrimiento, creatividad y nuevos proyectos.

Entrevista de "Amamos los Domingos"