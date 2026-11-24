Murió a los 33 años Jeanine Grasmeijer, histórica récord mundial de apnea
La deportista neerlandesa falleció el 16 de noviembre y su familia lo confirmó este fin de semana. Fue la mujer más joven en fijar una marca global en inmersión libre.
24/11/2026 | 14:52Redacción Cadena 3
FOTO: Jeanine Grasmeijer tenía 33 años.
La exapneísta neerlandesa Jeanine Irina Grasmeijer, múltiple plusmarquista mundial de inmersión libre, murió el pasado 16 de noviembre a los 33 años.
La noticia fue confirmada este fin de semana por su familia mediante un comunicado publicado en la cuenta de Facebook de la deportista, donde informaron que el funeral se realizará este miércoles 25 de noviembre.
Aunque los allegados no precisaron las causas del deceso, trascendió que no estuvo vinculado a un accidente deportivo. Al momento de su fallecimiento, Grasmeijer ya se encontraba retirada de la alta competencia, vivía en la ciudad neerlandesa de Arnhem, en la provincia de Güeldres, y trabajaba como voluntaria en una tienda de ropa.
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El comunicado de su familia y la despedida del mundo de la apnea
En el mensaje difundido en redes sociales, sus familiares la recordaron por su carácter y determinación frente a cada objetivo:
“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Jeanine Irina Grasmeijer, ocurrido el 16 de noviembre de 2026, a los 33 años de edad. Fue una mujer bondadosa, espontánea, aventurera y fuerte. Ningún desafío era demasiado grande para ella. Cuando se proponía una meta, la perseguía con determinación. Dejó huella en la vida de muchas personas, y su recuerdo permanecerá con todos nosotros para siempre”.
La publicación reunió decenas de mensajes de condolencias de colegas y seguidores que recordaron sus marcas internacionales. Por su parte, la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA) la despidió como “la mujer más joven de la historia en establecer un récord mundial de esta disciplina” y destacó su legado:
“Gracias a sus logros al más alto nivel, se convirtió en una verdadera pionera en nuestro deporte. Celebramos los logros de Jeanine y la echaremos profundamente de menos. Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y todas aquellas personas que bucearon con ella o aprendieron a su lado”.
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De un viaje como mochilera a los récords mundiales
Grasmeijer, que estudió medicina en la Universidad de Maastricht, descubrió la apnea —disciplina en la que los atletas descienden aguantando la respiración sin tanque de oxígeno— durante un viaje por el sudeste asiático tras terminar la escuela secundaria. Según contó en una entrevista en 2015, luego de probar el buceo tradicional en Tailandia tomó un curso de apnea, alcanzó cinco minutos en su primera práctica estática y comenzó a entrenarse para competir.
Su carrera dejó marcas históricas dentro de la modalidad de inmersión libre, en la que el competidor utiliza una cuerda para impulsarse hacia abajo y hacia arriba:
2013 (Kalamata, Grecia): con apenas 20 años, se convirtió en la mujer más joven en obtener el récord mundial femenino tras sumergirse 90 metros.
2015: se consagró en el Campeonato Mundial de Buceo en Profundidad organizado por AIDA.
2016 (Bonaire): recuperó la plusmarca mundial femenina en el certamen DeepSea Challenge con una inmersión de 92 metros en 3 minutos y 46 segundos, registro que conservó hasta 2018.
Lectura rápida
¿Quién fue Jeanine Irina Grasmeijer?
Una exapneísta neerlandesa y múltiple plusmarquista mundial de inmersión libre.
¿Cuándo falleció?
El 16 de noviembre a los 33 años.
¿Dónde se realizó el anuncio de su muerte?
En la cuenta de Facebook de la deportista.
¿Qué destacó la AIDA sobre Grasmeijer?
La despidió como “la mujer más joven de la historia en establecer un récord mundial de esta disciplina”.
¿Cómo descubrió la apnea?
Durante un viaje por el sudeste asiático tras terminar la escuela secundaria.