La Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba realizará este miércoles 25 y jueves 26 de noviembre el foro “IA y políticas públicas. Una propuesta soberana para la democracia, el trabajo y el buen vivir”. El encuentro se desarrollará en el Aula Magna de la facultad, en Ciudad Universitaria, y forma parte de las actividades por los 70 años de la institución.?

La actividad, organizada de manera conjunta por el Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP), la FAMAF y la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH), propone dos jornadas de debate con especialistas en políticas públicas e inteligencia artificial. El objetivo es analizar los desafíos y oportunidades que plantea la IA en sectores clave como la educación, el trabajo, la energía, la salud y la gobernanza, desde una perspectiva soberana centrada en el interés público.?

El miércoles 25 se realizarán cuatro mesas: Salud y bienestar (9 a 10.50), Energía y ambiente (11 a 13), Educación, cognición y sesgos (14.30 a 16.30) y Gobernanza y regulación (17 a 19). El jueves 26 se abordará Trabajo y producción (14.30 a 16.30), seguido de un cierre. Entre los participantes habrá académicos, investigadores y referentes de la gestión pública, como funcionarios provinciales y municipales.?

La actividad es abierta a todo público y gratuita. Quienes deseen asistir deben confirmar su asistencia a través del formulario disponible en el sitio del evento. La programación completa, con detalles de panelistas y horarios, se encuentra en foro-ia.famaf.unc.edu.ar.?

Desde la organización señalan que el foro busca “develar la política que se despliega en (y con) los sistemas de IA” y aportar elementos para pensar propuestas de infraestructura soberana y eventuales regulaciones, de cara a la agenda pública.