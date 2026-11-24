FOTO: Estado del tiempo en Salta para el 24 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de light rain, con una temperatura actual de 29°. La sensación térmica se siente un poco más elevada, alcanzando los 31°. La humedad es del 57%, lo que contribuye a una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el este-noreste. La presión atmosférica se encuentra en 1007 hPa.

El clima hoy martes 24 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 29°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, con un viento que se mantendrá en torno a los 4 m/s. La humedad se mantendrá en niveles similares, lo que podría generar una sensación térmica más elevada en ciertos momentos.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. El miércoles 25 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 18°, con moderate rain. El jueves 26 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 20°, con light rain. Para el viernes 27 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 27°, con cielo mayormente despejado. El sábado 28 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 28°, con light rain. Finalmente, el domingo 29 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 31°, también con light rain.