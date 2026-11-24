La Gran Final de Miss Universo 2026 se disputa este martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan de Puerto Rico, con la participación de 116 delegadas de todo el mundo y la presencia de la argentina Daiana Stefani Pereyra, quien buscará darle al país su segunda corona tras la consagración de Norma Beatriz Nolan en 1962.

La gala definirá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch en una edición histórica que marca el 75° aniversario del certamen, con el debut de Saint Martin y Uganda, además del regreso de 16 países como Alemania, Islandia, Jamaica, Jordania y Túnez, ausente desde 1971.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A qué hora y dónde ver la final de Miss Universo 2026

La ceremonia podrá seguirse en vivo tanto por streaming como por televisión:

Streaming (Universal+): los suscriptores deben ingresar a la plataforma y seleccionar la señal "Universal Premiere (En Vivo)".

Televisión (Telemundo): la transmisión en español comenzará a las 21:00 de la Argentina con el programa especial "Celebrando Nuestras Reinas", conducido por Jacky Bracamontes y Carlos Adyan (la gala oficial arranca a las 20:00 hora local).

Al inicio de la noche se anunciarán las 30 semifinalistas entre las 116 competidoras, seleccionadas por el jurado tras las entrevistas a puertas cerradas y los desfiles preliminares de traje de baño y vestido de gala realizados el domingo.

Quién es Daiana Stefani Pereyra, la representante argentina

Nacida en Posadas, Misiones, Daiana Stefani Pereyra tiene 28 años y combina su carrera como modelo con su trabajo de tripulante de cabina. Con experiencia previa en certámenes internacionales —en 2025 viajó a Tokio para competir en Miss International—, este año participó en la elección nacional representando a La Pampa.

El 25 de mayo había salido segunda detrás de otra misionera, Tamara Rogouski (de Puerto Iguazú). Sin embargo, tras la renuncia de Rogouski por motivos personales anunciada en septiembre, Pereyra asumió el título y viajó a Puerto Rico como representante argentina.

En las instancias previas en San Juan ya presentó dos diseños vinculados a los símbolos y paisajes del país:

Traje típico: inspirado en el Escudo Nacional, creado por el estilista Juan Bertero y el diseñador Carlos Hernández, con laureles en la espalda y un cetro dorado coronado por el Sol de Mayo.

Vestido de gala: denominado "Iguazú" y diseñado por el venezolano Dhey Galaviz, confeccionado con hileras de canutillos celestes y dorados que evocan la caída del agua de las cataratas misioneras.

Cómo será la ceremonia de coronación en San Juan

La apertura musical de la 75° edición estará a cargo de tres artistas puertorriqueñas —La India, Didi Romero y Denise Quiñones, quien vuelve al escenario a 25 años de haberse coronado Miss Universo en su país— con la canción "Somos fuerza, somos voz". La conducción principal estará encabezada por Mario López y la estadounidense R'Bonney Gabriel, ganadora del certamen en 2022.

Luego del corte a 30 semifinalistas, las candidatas volverán a desfilar y las finalistas responderán las preguntas del jurado antes de que Fátima Bosch entregue la nueva corona, bautizada "El Resplandor del Legado Eterno", diseñada por el joyero George Wittels y la casa parisina Maison d'Or.

De conseguir el triunfo, Pereyra igualará la marca histórica de Norma Beatriz Nolan, la santafesina nacida en Venado Tuerto que el 1° de julio de 1962 ganó la elección nacional en el Club Español de Buenos Aires —donde también compitió Zulma Faiad— y trece días más tarde fue coronada Miss Universo en Miami Beach.