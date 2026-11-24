Este martes 24 de noviembre, el clima en Rosario se caracteriza por un cielo con pocas nubes y temperaturas agradables. La temperatura actual es de 26°, con una sensación térmica de 26°. La humedad se mantiene en un 55%, lo que contribuye a una sensación de calidez en la ciudad. El viento sopla a 7 m/s desde el oeste, lo que permite una buena visibilidad de 10,000 metros y una presión atmosférica de 1011 hPa.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 15° y una máxima de 27°. Estas condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a la temperatura y la humedad.

Para el pronóstico extendido, el miércoles 25 de noviembre se anticipa un clima similar, con una mínima de 13° y una máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 26 de noviembre, las temperaturas aumentarán, alcanzando una mínima de 15° y una máxima de 33°, con cielo mayormente nublado. El viernes 27 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 33°, con cielo cubierto. Finalmente, el sábado 28 de noviembre, se prevé un aumento en las temperaturas, con una mínima de 17° y una máxima de 35°, bajo un cielo despejado.

En resumen, el clima en Rosario para los próximos días se mantendrá cálido, con temperaturas que irán en aumento, especialmente hacia el fin de semana. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para el calor y disfrutar de las condiciones climáticas favorables.