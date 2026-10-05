El Gobierno convocó a la Iglesia por discapacidad antes de la visita del papa León XIV

FOTO: El Gobierno convocó a la Iglesia para dialogar sobre discapacidad.

El Ministerio de Salud de la Nación convocó a representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a una reunión para abordar las necesidades de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones dedicadas a su cuidado, acompañamiento e inclusión.

El encuentro comenzó a las 11 en la sede de la cartera sanitaria, en las semanas previas a la visita del papa León XIV, prevista para noviembre. Según informó el Episcopado en un comunicado, la delegación fue recibida por el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud y funcionarios del área.

Por la CEA participarán su secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad.

La Mesa fue creada recientemente por el Episcopado y reúne a representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas. Su objetivo es fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten.

La Conferencia Episcopal agradeció la convocatoria del Gobierno nacional y valoró la posibilidad de dialogar para avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector.

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Informe de Ariel Rodríguez.