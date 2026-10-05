En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Estadio 3

Banfield vs. Rosario Central

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Paro en la Línea A del Subte: afectará el servicio este martes por reclamos gremiales

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro anunció una interrupción del servicio en la Línea A este martes 6 de octubre. El paro se debe a descuentos salariales considerados ilegales.

05/10/2026 | 20:37Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Paro en la Línea A del Subte: afectará el servicio este martes por reclamos gremiales

FOTO: Paro en la Línea A del Subte: afectará el servicio este martes por reclamos gremiales

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 5 de octubre (NA) -- La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegados) anunció un paro de subte en la línea A durante la tarde y la noche de este martes 6 de octubre de 2026.

Según la información proporcionada por la Agencia Noticia Argentinas, el comunicado oficial del sindicato indica que la medida de fuerza impactará el funcionamiento del servicio desde las 19:00 hasta el cierre, reanudándose recién el miércoles.

El motivo del paro se relaciona con que la empresa Emova ha llevado a cabo descuentos de salario que son considerados indebidos e ilegales, afectando a los trabajadores.

Los Metrodelegados han calificado estos descuentos como "indebidos e ilegales" y han señalado que perjudican a aquellos empleados que han cumplido con sus labores a lo largo de todo el mes.

En su comunicado, la AGTSYP expresó: "Una vez más, Emova insiste en aplicar descuentos arbitrarios, descontando días de sueldo a personas que trabajaron todos los días del mes".

La organización gremial sostiene que la decisión de la concesionaria rompe la paz social y han exigido una solución inmediata al conflicto; además de que Emova detenga los descuentos cuestionados y devuelva los montos descontados de los salarios.

"Exigimos el cese inmediato de los descuentos indebidos y el pago de las sumas correspondientes", afirmaron desde Metrodelegados.

La organización ha calificado la interrupción del servicio como una "medida de autodefensa". La línea A, que atraviesa el centro porteño, conecta con San Pedrito, en el barrio de Flores, y circula principalmente por debajo de las avenidas De Mayo y Rivadavia, deteniéndose en 18 estaciones.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué sucederá con la Línea A del Subte?
La Línea A del Subte se interrumpirá debido a un paro por reclamos gremiales.

¿Quién anunció la medida de fuerza?
La medida fue anunciada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP).

¿Cuándo se llevará a cabo el paro?
El paro se realizará este martes 6 de octubre de 2026, desde las 19:00 hasta el cierre del servicio.

¿Cuál es la razón del paro?
El paro responde a descuentos salariales que el sindicato considera ilegales y perjudiciales para los trabajadores.

¿Qué exige el sindicato?
El sindicato exige el cese de los descuentos y la devolución de los salarios descontados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf