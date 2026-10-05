FOTO: Paro en la Línea A del Subte: afectará el servicio este martes por reclamos gremiales

Buenos Aires, 5 de octubre (NA) -- La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegados) anunció un paro de subte en la línea A durante la tarde y la noche de este martes 6 de octubre de 2026.

Según la información proporcionada por la Agencia Noticia Argentinas, el comunicado oficial del sindicato indica que la medida de fuerza impactará el funcionamiento del servicio desde las 19:00 hasta el cierre, reanudándose recién el miércoles.

El motivo del paro se relaciona con que la empresa Emova ha llevado a cabo descuentos de salario que son considerados indebidos e ilegales, afectando a los trabajadores.

Los Metrodelegados han calificado estos descuentos como "indebidos e ilegales" y han señalado que perjudican a aquellos empleados que han cumplido con sus labores a lo largo de todo el mes.

En su comunicado, la AGTSYP expresó: "Una vez más, Emova insiste en aplicar descuentos arbitrarios, descontando días de sueldo a personas que trabajaron todos los días del mes".

La organización gremial sostiene que la decisión de la concesionaria rompe la paz social y han exigido una solución inmediata al conflicto; además de que Emova detenga los descuentos cuestionados y devuelva los montos descontados de los salarios.

"Exigimos el cese inmediato de los descuentos indebidos y el pago de las sumas correspondientes", afirmaron desde Metrodelegados.

La organización ha calificado la interrupción del servicio como una "medida de autodefensa". La línea A, que atraviesa el centro porteño, conecta con San Pedrito, en el barrio de Flores, y circula principalmente por debajo de las avenidas De Mayo y Rivadavia, deteniéndose en 18 estaciones.

Agencia NA