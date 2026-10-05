Vuelven a aumentar los peajes de Córdoba: cómo quedarán los precios desde el jueves

FOTO: El jueves vuelven a subir los peajes en Córdoba. (Foto: Lucía González/Cadena 3)

Los peajes de la Red de Accesos a Córdoba (RAC) volverán a aumentar desde el jueves 8 de octubre, con una actualización que alcanza principalmente a los usuarios de Telepeaje. El nuevo cuadro tarifario fue autorizado por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep).

El ajuste responde a la variación del Coeficiente de Variación de Costos (CVC), el mecanismo utilizado para determinar las actualizaciones de las tarifas de la concesionaria Caminos de las Sierras.

Para los vehículos particulares de la categoría 2, el valor de cada pasada con Telepeaje será de $1.931,89 hasta la décima utilización. Luego se aplicarán descuentos según la cantidad de pasadas, con el siguiente esquema:

• De la pasada 11 a la 30: $1.830,21 por pasada.

• De la pasada 31 a la 50: $1.626,86 por pasada.

• De la pasada 51 a la 80: $1.423,50 por pasada.

• Desde la pasada 81: el usuario quedará exento de pago.

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En paralelo, el valor referencial de la RAC pasará a $2.033,57, mientras que quienes abonen de manera manual continuarán pagando $3.000 por pasada.

Durante 2026, las tarifas para automóviles registraron ajustes en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Con la actualización prevista para octubre, sumarán nueve.

Al comenzar el año, la tarifa de referencia era de $1.677. Frente a ese valor, el incremento acumulado hasta septiembre es del 19% y llegará al 21,3% con el nuevo cuadro. Ese cálculo excluye el aumento del 29% que llevó la tarifa de referencia de $1.300 a $1.677, ya que entró en vigencia el 27 de diciembre de 2025.

Además, el 18 de julio pasado se aplicó una actualización exclusiva para las categorías 5, 6 y 7, correspondientes a vehículos pesados, que no alcanzó a los automóviles. Si se incluye esa modificación, la RAC sumará diez actualizaciones tarifarias durante 2026 con la de octubre.

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Los peajes de Caminos de las Sierras están distribuidos en estos 12 corredores de la Red de Accesos a Córdoba (RAC):

- Ruta 20/38: autopista Córdoba–Villa Carlos Paz.

- Ruta provincial 5: camino a Alta Gracia.

- Ruta nacional 36: estaciones de Bouwer, Piedras Moras y Arroyo Tegua.

- Ruta nacional 9 Sur.

- Autopista Córdoba–Pilar.

- Ruta nacional 19.

- Ruta nacional 9 Norte: estación Juárez Celman.

- Ruta provincial E-53: autovía Córdoba–Río Ceballos.

- Ruta provincial E-55: camino a La Calera.

- Segundo Anillo de Circunvalación.

- Autovía de Punilla: ruta 38.

- Autovía de Calamuchita: ruta 5.

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