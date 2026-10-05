Murió un bebé de 10 días tras un choque de tránsito en Punta Lara

FOTO: Trágico accidente en Punta Lara: un bebé de 10 días pierde la vida tras un choque

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- Un bebé de tan solo 10 días falleció tras un grave accidente de tránsito ocurrido el domingo por la noche en Punta Lara, Ensenada, donde varios ocupantes resultaron heridos, incluyendo a una niña de 3 años.

El siniestro, captado por las cámaras de seguridad municipales, ocurrió cerca de las 22:00 en Almirante Brown entre 106 y 108. Por motivos que aún se investigan, una Ford EcoSport colisionó con un Volkswagen UP y una Fiat Fiorino.

Según la información proporcionada por fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, la EcoSport era conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quien quedó demorado e imputado tras el incidente. En el UP viajaba una familia compuesta por Yasmín Jaimon, de 24 años, y sus hijos, J.L, de 3 años, y Tadeo Ledesma, de apenas 10 días.

/Inicio Código Embebido/

?? Un conductor alcoholizado chocó a una familia en Punta Lara. Un bebé quedó grave y fue trasladado al Hospital de Niños de La Plata. https://t.co/uVJspULW49 https://t.co/KG9do5U0T2 — LaPlataNoticias (@LPNoticias24) October 5, 2026

/Fin Código Embebido/

Como resultado del choque, varios ocupantes sufrieron heridas y fueron trasladados a recibir atención médica, incluidos los dos menores, quienes fueron llevados al Hospital de Niños de La Plata.

Lamentablemente, Tadeo Ledesma falleció a causa de las lesiones sufridas en el accidente.

Tras el siniestro, se generó una gran concentración de personas en el lugar. Según el informe policial, los agentes debieron proteger al conductor de la EcoSport ante la aglomeración de personas, algunas de las cuales arrojaron objetos contra los vehículos policiales, causando daños.

La causa del accidente fue caratulada como "Homicidio culposo" y está bajo la jurisdicción de la UFI N.º 10 de La Plata.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/