Por Sergio Berensztein

El mundo entero está atento a lo que pasa en esta ciudad de Shenzhen, un pequeño puerto de pescadores hasta hace tres, cuatro décadas; hoy es el polo tecnológico de China.

Allí están reunidos los tres grandes: Trump, Putin y Xi Jinping en el marco de la cumbre Asia-Pacífico.

Estamos ante un mundo distinto, donde estos tres líderes, Estados Unidos, Rusia y el anfitrión, China, de alguna manera están tratando de resolver lo que las organizaciones internacionales, como la ONU, no han podido. La pregunta es, ¿podrán lograrlo? Nadie lo sabe, pero es siempre mejor que haya diálogo que confrontación.

Las tensiones crecientes son muy evidentes y hay una competencia por recursos naturales, problemas de seguridad y riesgos que pueden escalar. Siempre es mejor el diálogo que la confrontación.

La sede en Shenzhen es significativa, pues el anfitrión quiere mostrar la potencia tecnológica de China, el lugar donde se discute el reemplazo del trabajo humano por robots. ¿Qué se producirá allí? Esto podría marcar el futuro inmediato de la humanidad.

China tiene ahora el mismo estatus de potencia que Estados Unidos y Rusia, lo que cambia la dynamics global. Ya no es un mundo bipolar, sino uno con tres grandes jugadores. La ausencia de Europa es notable, especialmente con la situación en Ucrania.

Este cambio de ejes estratégicos es crucial. Hoy, China se ha convertido en el motor de la economía mundial. La falta de representación europea en este nuevo orden es un punto a considerar en las conversaciones futuras.