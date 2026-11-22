FOTO: La historia de amor de José y Graciela: se enamoraron en el geriátrico y se casaron.

FOTO: La historia de amor de José y Gabriela: se conocieron en el geriátrico y se van a cas

En un conmovedor relato, José de 89 años y Graciela de 81 años celebran su casamiento en la residencia Santa Lucía, ubicada en Saldán, Córdoba.

La historia de José y Graciela resuena con esperanza y emoción, mostrando que el amor puede surgir en los lugares más inesperados.

La hija de José, habló sobre la recuperación de su padre tras una grave enfermedad: "Acá ocurrió la magia", dijo, y celebró que su padre haya vuelto a encontrar el amor.

La llegada de Graciela fue un momento culminante. José, vestido de traje y corbata, la recibió con un emotivo "Te amo". La conexión entre ellos es palpable, y ambos compartieron cómo se conocieron.

En la ceremonia, Graciela recordó su primer encuentro: "Lo vi acá en el geriátrico". Y él agregó: "Me cambió la vida".

La química fue inmediata, y ambos decidieron dar el paso hacia el matrimonio, con Graciela confirmando: "Sí, quiero".

Los encargados del geriátrico también compartieron su emoción por la unión de la pareja. "Una emoción grandísima, que en esta edad nosotros también nos podemos enamorar", comentaron. La celebración no solo une a los novios, sino que también involucra a toda la comunidad del geriátrico.

La pareja planea una pequeña fiesta en el mismo geriátrico, donde compartirán su felicidad con amigos y familiares. José reflexionó sobre el impacto de esta nueva etapa en su vida: "Me cambió la vida, es como un milagro". Graciela también se unió a esta reflexión, calificando su amor como "un milagro".

El evento culmina con un llamado a celebrar el amor en todas sus formas y edades. "¡Viva los novios!" resonó en el aire, marcando un momento inolvidable para todos los presentes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Orlando Morales para "Amamos los domingos".