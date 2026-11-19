Por Guillermo López

La próxima semana se cumplen 169 años del natalicio de Ferdinand de Saussure, el padre de la semiología o semiótica, la ciencia que estudia la vida de los signos en una sociedad.

Quizás su modelo Significante/Significado para analizar los signos del lenguaje sea su mayor legado.

Básicamente, estableció que cada signo lingüístico tiene un Significante, que es la imagen acústica o forma perceptible de una palabra (los sonidos o letras), y al mismo tiempo un Significado, el concepto o la idea que esa forma evoca.

Por ejemplo, el signo "obra pública", el significante es la secuencia sonora/gráfica de o-b-r-a p-ú-b-l-i-c-a; y el significado es la idea o concepto mental, que para algunos será un puente, para otros el asfalto de una calle y habrá quienes se representen un acueducto.

Después de Saussure vino Charles Peirce y demostró que a ese modelo de dos patas en realidad le deberían sumar una tercera. Y las llamó Representamen, Objeto e Intérprete, que dicho en criollo implica que la primera de las patas funciona como el significante, la segunda como el significado pero el proceso siempre dependerá de cada interpretación.

Para no aburrir: cada vez que alguien dice "obra pública" habrá multiplicidad de interpretaciones. Así las cosas, poner ocho losetas podotáctiles en una esquina no es lo mismo que hacer un dique. Aunque se digan igual, son cosas distintas.

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