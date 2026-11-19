Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- La vida amorosa de la influencer Marta Fort ha cobrado protagonismo tras sus recientes afirmaciones sobre su expareja, en las que insinuó que a él "no le dio la talla" para estar a su lado. Esta declaración se produjo luego de que confirmara su soltería y anunciara la apertura de un nuevo casting para encontrar pareja.

Según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, Marta Fort declaró a la prensa que se siente "perfecta" porque "ya hizo el duelo hace semanas" y criticó a su expareja, afirmando que "no le gustaban las llamadas ni su trabajo". También lo calificó de "inseguro" en cuestiones económicas.

El ex de Marta Fort responde

En respuesta a las declaraciones de la influencer, Juan Manuel Ramírez decidió ofrecer su versión de los hechos y desmintió las acusaciones de su expareja, aclarando: "Yo jamás en mi vida le dije que me hace sentir inseguro que tenga más plata que yo". Ramírez añadió que la situación económica de Marta Fort no representa una inseguridad para él, destacando que es la hija de Ricardo Fort.

El joven también mencionó que la distancia fue un factor complicado en su relación, y resaltó que, a pesar de haber viajado a Argentina en numerosas ocasiones, Marta no estaba dispuesta a ir a Uruguay debido a su agenda. "El que estuvo siempre yendo fui yo, cuatro veces por mes todas las semanas", explicó.

Además, Juan Manuel Ramírez compartió que a medida que se conocieron, notaron diferencias en sus estilos de vida, lo que afectó su relación. "Llegó un momento en que yo no me entendí con ella y le dije que no me sentía cómodo", expresó, añadiendo que el desbalance económico pesó en su vínculo. "Las veces que he ido a Argentina jamás me pagó algo. Se llena mucho la boca que ella paga todo, pero conmigo jamás pagó nada", enfatizó.

El exnovio de Marta Fort detalló que, aunque tiene una situación económica estable, no puede compararse con la de ella: "Las salidas a comer de Marta son a lugares lindos y salen de 500 a mil dólares por comida", mencionó, y agregó que "una comida de 150 dólares me parece bien, pero más me parece una estupidez porque a mí me cuesta hacer la plata".

Ramírez también se refirió a las diferencias en sus estilos de vida, señalando que él es una persona muy activa y deportista, mientras que Marta Fort tiene hábitos distintos. "No se puede sentir mal si yo digo que me siento desenfocado y que no estoy contento en cómo está la relación", concluyó.