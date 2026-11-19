FOTO: Horror en La Cumbre: hallan un cuerpo calcinado dentro de una camioneta (Foto: Gustavo Cepeda).

Los primeros resultados de la autopsia confirmaron que el hombre hallado calcinado dentro de una camioneta en La Cumbre murió a causa de múltiples heridas de arma blanca, principalmente en el cuello y el tórax, y que el fuego fue iniciado de manera intencional cuando la víctima ya había fallecido.

El informe forense preliminar aporta un dato central para la investigación judicial que encabeza la fiscal de Cosquín, Paula Kelm: el incendio de la Toyota SW4, encontrada sobre la Ruta Nacional 38 entre La Cumbre y Los Cocos, tuvo como objetivo destruir rastros del ataque, aunque los especialistas lograron detectar las lesiones letales en el cuerpo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La mecánica de la muerte y la identidad

De acuerdo con los datos incorporados al expediente, los restos corresponden a Claudio Alberto Garavaglia, de 65 años, con domicilio en la ciudad de Córdoba y titular del vehículo siniestrado.

Los puntos principales que establecieron las pericias hasta el momento son:

Causa de muerte: múltiples puñaladas concentradas en las zonas del cuello y el tórax.

Secuencia del hecho: la víctima fue atacada y asesinada antes de que se iniciaran las llamas en el interior del rodado.

Intencionalidad: el incendio del vehículo fue provocado para eliminar pruebas vinculadas al crimen.

Avances de la investigación

Con la confirmación forense de que se trató de una muerte violenta previa al incendio, los investigadores trabajan ahora para reconstruir la cronología exacta del homicidio y determinar quiénes participaron del ataque.

En paralelo a las pericias realizadas en el valle de Punilla, durante la noche del miércoles se registraron movimientos de efectivos policiales y funcionarios judiciales en barrio Cofico, en la capital cordobesa, en el marco de medidas vinculadas a la pesquisa, aunque por el momento se mantiene reserva sobre los resultados de esos procedimientos.