En el marco del 80° aniversario del fallecimiento y los 150 años del nacimiento de Manuel de Falla, Cadena 3 dialogó este jueves con Hadrian Ávila Arzuza, director del Teatro Libertador San Martín, y Jong Whi Vakh, director de la Orquesta Sinfónica de Córdoba.

Ambos maestros anticiparon la gala especial que se llevará a cabo este sábado 21 de noviembre, a las 21.30, en la sala mayor de la capital provincial.

En una charla distendida, repasaron la trascendencia del célebre compositor español y valoraron la oportunidad de rendirle tributo en el mismo escenario donde el propio Falla llegó a dirigir a la orquesta cordobesa en 1940.

Durante la entrevista, el maestro surcoreano Jong Whi Vakh resaltó el carácter "brillante y original" de la música de Falla, destacando su compleja sonoridad y su peculiar riqueza rítmica, en la que conviven melodías en compás de 6/8 con acompañamientos en 3/4.

Según explicó el director de la orquesta, esta impronta rítmica española dejó una marca fundamental, que luego influyó en géneros populares y folclóricos de América Latina, como el malambo y la chacarera.

Asimismo, recordaron que el autor de “La danza del fuego” eligió radicarse en la provincia de Córdoba —pasando por Carlos Paz y estableciéndose en Alta Gracia— en busca de un clima seco y la tranquilidad necesaria para su salud y su trabajo de composición.

Respecto al espectáculo preparado para este sábado en el Teatro Libertador San Martín, los directores detallaron que el público disfrutará de una propuesta de aproximadamente 45 minutos de duración, que incluye el preludio y danza de “La vida breve” y la Suite Nº 1 de “El sombrero de tres picos”, además de la “Sinfonía sevillana” de Joaquín Turina.

Vakh calificó las jornadas de ensayo como exigentes pero inspiradoras para lograr la sonoridad pura que requiere el catálogo del artista gaditano.

Las entradas para asistir a este acontecimiento cultural tienen precios accesibles, que van desde los $5.000 hasta los $15.000.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, el colombiano Hadrian Ávila Arzuza, quien lleva casi 23 años radicado en el país y combina la dirección orquestal con la gestión del teatro, puso de relieve el esfuerzo institucional para sostener la actividad artística local en momentos desafiantes.

El funcionario y músico subrayó la altísima calidad de los elencos estables de Córdoba, a los que comparó con una verdadera "selección" de artistas por su nivel técnico y humano.

En ese sentido, agradeció el respaldo de la comunidad y de las autoridades para mantener viva la programación de excelencia en el coliseo cordobés.

Finalmente, ambos referentes internacionales explicaron las razones personales que los llevan a elegir Córdoba como su hogar, tras llevar casi cinco años Vakh en la provincia (cuatro al frente de la orquesta) y más de dos décadas Ávila Arzuza.

Más allá del aspecto económico o de los ofrecimientos que puedan surgir en otros países, aseguraron sentirse "cordobeses adoptados" y valoraron la calidez humana tanto del público como de los músicos locales.

"Tener este material humano y el cariño de la gente es lo que nos hace disfrutar cada momento en este escenario increíble", coincidieron al invitar a la provincia a sumarse a este emotivo homenaje.

Entrevista de "Amamos Argentina".