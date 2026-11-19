Juan Manuel Ramírez, exnovio de Marta Fort, habló sobre la separación que ambos anunciaron recientemente en redes sociales. Ramírez explicó que decidió terminar la relación debido a problemas cotidianos que surgieron entre ellos. En su intervención en el programa Intrusos, el empresario abordó las dificultades que enfrentaron a lo largo de su vínculo. Marta, por su parte, expresó su descontento, tildando a Ramírez de inseguro y mencionó que su situación económica era un factor que lo incomodaba.

Ramírez, cansado de los rumores, reveló que las salidas a cenar con Marta eran costosas. Según sus palabras, "las salidas a comer de Marta son a lugares lindos. Y los lugares lindos salen de 500 a 1000 dólares por comida". El empresario admitió que no disfrutaba de esos gastos, explicando que no tenía la misma situación financiera que su expareja. "Una comida de 100, 150 dólares ya la disfruto. Más me parece la estupidez más grande del mundo, porque a mí me cuesta hacer la plata", sostuvo.

La relación entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez se terminó poco después de iniciarse. Ramírez aclaró que no tenía problemas en salir, pero que esos montos estaban fuera de su alcance. "O sea, yo no tengo la vida resuelta como ella", afirmó. Además, enfatizó que no se sentía inseguro económicamente, sino que se sentía desenfocado en la relación.

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"Ella quería ir a cenar a lugares donde un plato te sale mil dólares, a mi me va bien pero la plata me cuesta, yo entreno, no salgo de joda y ella toma alcohol de lunes a lunes. Nos acostábamos a las 5 de la mañana y a las 7 te despertaba para entenar" Juan Martin, el ex de Martita Fort rompió el silencio en #Intrusos — emi (@eeemiliano) November 19, 2026

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Por su parte, Marta Fort también se refirió a la separación y comentó sobre las inseguridades que percibió en su expareja. En una conversación con José María Listorti, la mediática mencionó que la situación económica de Ramírez fue uno de los temas que más incomodaron al empresario. "Tenía que rebajarme un poco a su nivel", dijo Marta, haciendo referencia a la dinámica de su relación.

La hija de Ricardo Fort explicó que las diferencias entre ambos se extendieron a sus realidades y a los lugares que cada uno ocupaba en la sociedad. Marta indicó que Ramírez no estaba acostumbrado a salir con una mujer de su nivel económico, lo que afectó su relación. "Yo entiendo que él no sea de este medio, no conozca bien la movida. También le sorprendía mucho mi pasar económico y se sentía inseguro por ese tema", agregó.

Cuando Listorti le preguntó si esa percepción era suya o si lo habían discutido, Marta aclaró que Ramírez le había expresado sus sentimientos. "Puede pasar porque quizás no estaba acostumbrado a salir con una mujer como yo, con mi pasar, con mi realidad, con mi trabajo", afirmó. También describió cómo esa dinámica afectaba su día a día: "Era una relación que constantemente yo tenía que rebajarme un poco a su nivel y tenía que estar constantemente pendiente a cómo él se despertaba ese día".